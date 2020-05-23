Mercedes 2021 S Serisinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Stuttgart, Almanya merkezli lüks otomobil üreticisi Mercedes'in 2021 model S serisinden yeni paylaşıldı. Tasarım anlamında çok büyük değişikliklerin olmadığı yeni nesli, mevcut S serisinden ayıran bazı detaylar yer alıyor. Bu detayların başındaysa arka ve ön farlarda yapılan değişiklikler geliyor.

Mercedes’in sır gibi saklanan yeni 2021 S serisi, geçtiğimiz haftalarda tamamen kamuflajsız bir şekilde görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından daha sonra tanıtım görseliyle karşımıza çıkan aracın yeni görüntüleri bu kez sosyal medyada ortaya çıktı.

Firmanın lüks sedan modellerinin amiral gemisi olarak görülen Mercedes S Class, iç mekân tasarımı, malzeme ve yapı detaylarıyla tam bir Premium sınıf araç olarak görünüyor. Direksiyon simidinin yakın zamanda güncellenen Mercedes E Class’takine benzer olduğu aracın araçta, tercih edilen son teknoloji donanım ve yazılımlar dikkat çekiyor.

Yeni Mercedes S Class, üçüncü seviye otonom sürüşü destekleyecek:

Bu noktada son teknoloji yazılımların kullanıldığı 2021 Mercedes S Class’ın üçüncü seviye otonom sürüşü desteklediği biliniyor. Yol koşullarının iyi olması şartıyla aracın A noktasından B noktasına kendi kendine gidebileceği anlamına gelen üçüncü seviye otonom sürüşte, nihai kontrol her zaman sürücülerde oluyor. Bir başka deyişle sürücünün, ön görülemeyen kazalara karşı her zaman elini direksiyonda tutması ve ani manevralara hazırlıklı olması gerekiyor.

Bu özelliği bir kenara bırakıp aracın tasarımına değinecek olursak genel olarak dış tasarımın çok fazla değişmediğini ancak yeni nesli, mevcut modelden ayıran bazı farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada dışarıdan bakınca göze çarpan değişikliklerin başında ön ve arka farların tasarımı geliyor.

2021 S serisinde diğer Mercedes modellerinde daha önce görmediğimiz yeni ön farlar kullanan Alman otomobil devi, böylece üst sınıf S serisinin firmanın diğer alt sınıf araçlardan kolaylıkla ayırt edilebilmesini sağlıyor. Arka farlara geldiğimizdeyse CLA modelindekine çok benzer bir tasarıma gidildiğini görebiliyoruz.

Almanya merkezli Mercedes, W223 olarak adlandırılması beklenen yeni S Class’ı piyasa sürdükten sonra daha özel bir Maybach versiyonunu tanıtmayı da planlıyor. Buna ek olarak AMG ve S serisinin zırhlı versiyonu Guard opsiyonlarının da geliştirilme aşamasında olduğu biliniyor.