Mercedes Benz, İki Yılda 10 Elektrikli Otomobil Çıkaracak

Alman otomobil devi Mercedes Benz, önümüzdeki iki yıl içinde 6 EQ, 3 Smart ve 1 Sprinter modeli olmak üzere 10 elektrikli model çıkaracak. Şirket, bazı modelleri hakkında ufak detayları da paylaştı.

Elektrikli otomobil sektörü son yıllarda muhteşem bir gelişim yaşadı. Tesla'nın başarısının ardından pek çok otomobil devi elektrikli modellerini piyasaya sürmeye başladı. Bu devlerden birisi olan Mercedes Benz, yalnızca önümüzdeki 2 yıl içinde 10 yeni elektrikli otomobil modelini çıkaracak.

Alman otomobil devi, 2022 yılının sonuna kadar 6 yeni EQ modelini tanıtacak. Bu modellere üç Smart modeli ve bir adet minibüs eklenecek. Bu minibüs, şirketin en popüler modellerinden birisi olan Sprinter olacak. Çeşitli amaçlara hizmete eden Sprinter da böylelikle elektrikli maceraya başlayacak.

6 yeni EQ modeli:

Mercedes Benz'in 2022 yılına kadar kataloğuna ekleyeceğini açıkladığı EQ modelleri; EQA, EQB, EQS, EQE modelleriyle birlikte EQE ve EQS SUV modelleri olarak açıklandı. Bu modellerin tam olarak hangi tarihlerde tanıtılacakları açıklanmasa da Mercedes tarafından iki modelin bazı özellikler paylaşıldı.

Şirketin EQA ve EQB modelleri kompakt otomobiller olarak karşımıza çıkacak. EQA, 20 Ocak'ta duyurulacak. Araç, Rastatt tesisinde üretilecek. EQB modeliyse kompakt bir SUV olacak. Şirket, bir duyuru tarihi paylaşmasa da aracın Macaristan'da üretileceği biliniyor. Model, Mercedes'in ülkede ürettiği ilk BEV olacak.

Öte yandan EQE, elektrikli lüks bir sedan modeli olarak sunulacak. S sınıfı programının bir parçası olacak olan model, Maybach modellerinin üretileceği tesislerde üretilecek. EQE modeli de bir sedan olacak ancak iş dünyasına hitap edecek. Araç, 2021 yılının ikinci yarısında duyurulacak. Son olarak EQE ve EQS'in SUV modelleri de ABD'de üretilecek.

Yeni Smart elektrikli modelleri:

Smart, bir süredir tamamen elektrikli olarak satılıyordu. Mercedes, bu seriye yeni elektrikli modelleri de sunacak. Bu modeller hakkında paylaşılan hiçbir detay yok, yalnızca model isimleri var. Buna göre üç model; Smart fortwo, Smart fortwo Cabrio ve Smart forfour isimleriyle satılacak.

Elektrikli Sprinter:

Son olarak şirketin çok amaçlı minibüsü Sprinter, eSprinter elektrikli model olarak karşımıza çıkacak. Model, yeni 'Electric Versatility Platform' üzerine kurulacak. Yeni Sprinter'ın nasıl bir bataryaya, güce ve menzile sahip olacağı da bilinmiyor.