Toyota 2021'de Katı Bataryalı Elektrikli Otomobil Tanıtacak

Toyota, 2021 yılında elektrikli otomobillerde bir devrime imza atabilir. Firmanın gelecek yıl katı durumlu bataryaya sahip bir prototipi tanıtması bekleniyor.

Katı durumda bataryaya sahip ilk elektrikli otomobili üretmek için yarış devam ediyor. Japon otomotiv devi Toyota, bu alanda yarışın lideri konumunda bulunuyor. Firma, 2021 yılında bu tür bir bataryaya sahip ilk elektrikli otomobil prototipini tanıtmaya hazırlanıyor.

Katı durumdaki bataryalar çok daha kompakt, daha hızlı şarj olabilen, daha güvenli ve daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip bataryalar olarak biliniyor. Bu da şarj süresi ve menzil gibi iki önemli sorunun ortadan kaldırılmasını sağlayacak.

Katı bataryalar elektrikli otomobillerin geleceği

Şu andaki lityum iyon bataryalarda sıvı ya da jel polimerler kullanılarak araçların ihtiyaç duyduğu güç sağlanıyor. Katı durumlu bataryaların küçük yuvalar halinde ayrılmasına ya da daha geniş alana yayılmasına ise gerek olmuyor. Ayrıca katı durumlu bataryalar daha dayanıklı olmalarıyla biliniyor.

Tahminlere göre katı bataryalı otomobillerin menzili 1000 kilometreyi bulacak. Araçların şarj süresi ise 10 dakikaya kadar inecek. Bu bataryaların zaman içerisinde daha yavaş verimsizleşeceğini de belirtmek gerekiyor. Toyota'nın hedefi batarya verimliliğini 30 yıl boyunca %90'ın üzerinde tutmak.

Toyota katı durumda bataryalar konusunda oldukça iddialı ve kararlı bir firma. Japon devinin bu alanda toplamda 1000'in üzerinde farklı patenti elinde bulundurduğu biliniyor. Başka firmalar da bu alanda çalışmalarına devam ediyor.

Katı durum bataryalar kusursuz değil

Tabii bu teknolojiyi şimdiye kadar görememiş olmamızın da çeşitli nedenleri var. İlk olarak bu bataryaların inanılmaz kuru şartlar altında üretilmeleri gerekiyor. Ayrıca imalatta kullanılacak olan saf ilityum da oldukça nadir bulunan bir madde. Geliştirmesi oldukça zor olan bu bataryalar için Japon hükümetinin de fon ayıracağı belirtiliyor.

Toyota batarya çalışmaları için Panasonic ile birlikte çalışıyor. 2021 yazında gerçekleştirilecek olan Tokyo Olimpiyatları'nda da bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyor. Bakalım Toyota karşımıza nasıl bir araçla çıkacak?