Mercedes-Benz, Şehirler Arası Yolculuklarda Kullanılacak İlk Elektrikli Otobüsünü Tanıttı

Mercedes-Benz, şehirler arası yolculuklarda kullanılacak ilk elektrikli otobüsünü tanıttı. Dikkat çekici özelliklerle donatılan otobüs, 500 kilometreye kadar olan menzili ile dikkat çekiyor. Şirket, eIntouro isimli otobüsün ilk teslimatlarını gelecek yıl gerçekleştirecek.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirketin otobüs üretim ayağı, "Busworld 2025" etkinliklerinde ilk şehirler arası elektrikli otobüsünü tanıttı. "eIntouro" olarak isimlendirilen otobüs, firmaların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

İki farklı versiyona sahip olan Mercedes-Benz eIntouro, temel versiyonda 12,18 metre uzunluk değerine sahip. "eIntouro M" olarak isimlendirilen ikinci versiyonda ise 13,09 metre uzunluk değeri görüyoruz. Firmanın açıklamasına göre baz model 50, M versiyon ise 63 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.

Karşınızda Mercedes-Benz eIntouro

Mercedes-Benz eIntouro, biri opsiyonel olarak sunulan 207 kWh kapasiteli LFP batarya ile donatıldı. Çift batarya paketini satın alan tüketiciler, toplamda 500 kilometreye ulaşan menzil değeri ile karşılaşacaklar. Bu batarya paketinin ilki ön aks tarafına, ikinci opsiyonel batarya ise otobüsün arka kısmına yerleştirilecek.

Mercedes-Benz'in şehirler arası yolculuklarda kullanılmak üzere tasarladığı elektrikli otobüsü, sahip olduğu diğer özelliklerle de dikkat çekiyor. Öyle ki bu otobüs, acil fren asistanı, şerit değiştirme yardımcısı, trafik ışığı algılama sistemi, geri görüş kamerası, sürücü alkol tespit sistemi ve hatta kamera şeklinde yan aynalar gibi özelliklerle donatılabiliyor. Frontguard Assist isimli güvenlik teknolojisi ise aracın ön kısmını takip edecek ve 15 km/s hızlara kadar çevredeki durumla ilgili sürücüyü bilgilendirecek.

Mercedes-Benz, eIntouro için fiyat açıklaması yapmadı. Bunun nedeni ise siparişler üzerinde özelleştirmeler yapılabilecek olması. Ancak şirketin açıklamasına göre bu otobüs, gelecek yılın ikinci yarısı itibarıyla resmî olarak yollara inmiş olacak. Bakalım Mercedes-Benz'in elektrikli otobüsü, ülkemizde ilgi görecek mi...