Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Mercedes-Benz, Şehirler Arası Yolculuklarda Kullanılacak İlk Elektrikli Otobüsünü Tanıttı

Mercedes-Benz, şehirler arası yolculuklarda kullanılacak ilk elektrikli otobüsünü tanıttı. Dikkat çekici özelliklerle donatılan otobüs, 500 kilometreye kadar olan menzili ile dikkat çekiyor. Şirket, eIntouro isimli otobüsün ilk teslimatlarını gelecek yıl gerçekleştirecek.

Mercedes-Benz, Şehirler Arası Yolculuklarda Kullanılacak İlk Elektrikli Otobüsünü Tanıttı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirketin otobüs üretim ayağı, "Busworld 2025" etkinliklerinde ilk şehirler arası elektrikli otobüsünü tanıttı. "eIntouro" olarak isimlendirilen otobüs, firmaların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

İki farklı versiyona sahip olan Mercedes-Benz eIntouro, temel versiyonda 12,18 metre uzunluk değerine sahip. "eIntouro M" olarak isimlendirilen ikinci versiyonda ise 13,09 metre uzunluk değeri görüyoruz. Firmanın açıklamasına göre baz model 50, M versiyon ise 63 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.

Karşınızda Mercedes-Benz eIntouro

Başlıksız-1

Mercedes-Benz eIntouro, biri opsiyonel olarak sunulan 207 kWh kapasiteli LFP batarya ile donatıldı. Çift batarya paketini satın alan tüketiciler, toplamda 500 kilometreye ulaşan menzil değeri ile karşılaşacaklar. Bu batarya paketinin ilki ön aks tarafına, ikinci opsiyonel batarya ise otobüsün arka kısmına yerleştirilecek.

Başlıksız-1

Mercedes-Benz'in şehirler arası yolculuklarda kullanılmak üzere tasarladığı elektrikli otobüsü, sahip olduğu diğer özelliklerle de dikkat çekiyor. Öyle ki bu otobüs, acil fren asistanı, şerit değiştirme yardımcısı, trafik ışığı algılama sistemi, geri görüş kamerası, sürücü alkol tespit sistemi ve hatta kamera şeklinde yan aynalar gibi özelliklerle donatılabiliyor. Frontguard Assist isimli güvenlik teknolojisi ise aracın ön kısmını takip edecek ve 15 km/s hızlara kadar çevredeki durumla ilgili sürücüyü bilgilendirecek.

Başlıksız-1

Mercedes-Benz, eIntouro için fiyat açıklaması yapmadı. Bunun nedeni ise siparişler üzerinde özelleştirmeler yapılabilecek olması. Ancak şirketin açıklamasına göre bu otobüs, gelecek yılın ikinci yarısı itibarıyla resmî olarak yollara inmiş olacak. Bakalım Mercedes-Benz'in elektrikli otobüsü, ülkemizde ilgi görecek mi...

BYD, Devasa Menziliyle Şehirler Arası Yolculukların Kurallarını Değiştirecek Yeni Otobüsü "B13.b"yi Tanıttı BYD, Devasa Menziliyle Şehirler Arası Yolculukların Kurallarını Değiştirecek Yeni Otobüsü "B13.b"yi Tanıttı
Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim