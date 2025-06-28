BYD, Hamburg'da düzenlenen bir etkinlikte yeni otobüsünü tanıttı. "B13.b" olarak isimlendirilen otobüs hem şehir içi hem de şehirler arası kullanıma oldukça uygun. Otobüs, en çok da yüksek menzili ile gündem olacak gibi görünüyor.

Çinli elektrikli otomobil devi BYD'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket bu kez de bir elektrikli otobüs tanıttı. "B13.b" olarak isimlendirilen ve hem şehir içi hem de şehirler arası kullanıma uygun olarak tasarlanan otobüs, toplu taşımada yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte BYD B13.b'ye yakından bakalım.

Hamburg'da düzenlenen Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) Zirvesi etkinliklerinde tanıtılan BYD B13.b, dışarıdan bakıldığı zaman daha çok şehir içi kullanıma uygun gibi görünüyor. Ancak BYD, bu otobüsünde tescilli lityum demir fosfat (LFP) Blade Battery teknolojisini kullandı. Bu da otobüsün 700 kilometreye kadar menzil sunabilmesini sağlamış durumda.

Karşınızda BYD B13.b

BYD B13.b, 49'u oturan olmak üzere toplamda 78 yolcuyu taşıyabiliyor. 150 kW gücünde iki elektrik motorundan güç alan otobüsün maksimum hızı ise 100 km/s olarak açıklandı. Tüm bunların yanı sıra BYD'nin yeni otobüsü, ihtiyaç duyulması hâlinde çift şarj portu ile şarj edilebilecek. BYD'nin açıklamasına göre bu otobüsün batarya kapasitesi ise 560 kWh.

Elektrikli otomobil sektöründe girdiği tüm pazarlarda dikkat çekici başarılar elde eden BYD, uzun zamandır elektrikli otobüs de üretiyor. Ancak firma, şu an için otomobiller kadar iddialı değil. BYD B13.b, özellikle de yüksek menzili ile bu durumu değiştirecek gibi görünüyor.