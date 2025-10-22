Mercedes-Benz'in Elektrikli Motoru Yasa G-Star, Tesla'nın 4 Katı Kadar Güç Üretti

Mercedes-Benz'in sahibi olduğu Yasa, G-Star eksenel akı motorunu tanıttı. Kilogram başına 20 kW güç yoğunluğu ile rekor kıran bu motor, mevcut motorlardan yüzde 75 daha hafif. Yeni nesil AMG.EA elektrikli performans platformunda kullanılacak olan teknoloji, elektrikli otomobillerin geleceğini etkileyecek gibi görünüyor.

Elektrikli otomobil dünyasında rekabet, bataryalardan motor teknolojilerine kayıyor. Mercedes-Benz'in İngiltere merkezli iştiraki Yasa, bu alanda devrim yaratacak yeni Yasa G-Star eksenel akı motorunu tanıttı. Bu motor, kompakt tasarımı ve inanılmaz verimliliği ile endüstri standartlarını yeniden belirlemeye aday görünüyor. Peki Yasa G-Star motoru tam olarak ne sunuyor?

Eksenel akı motorlar, geleneksel radyal motorlara kıyasla daha hafif ve daha küçük olmalarıyla biliniyor. Ancak Yasa, bu teknolojiyi bir adım öteye taşıyarak güç yoğunluğunda yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu gelişme, özellikle yüksek performanslı elektrikli otomobiller için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor.

Yasa G-Star tam olarak neler sunuyor? Bu motoru özel kılan ne?

Yasa G-Star motorunun en çarpıcı özelliği, kilogram başına 20 kilowatt (kW/kg) gibi olağanüstü bir güç yoğunluğu sunması. Bu değer, piyasadaki rakiplerinin çok ötesinde. Hatta ürettiği 1.005 beygir güç, Tesla'nın kullandığı motorlardan 4 kat kadar yüksek. Öte yandan; Yasa, yeni motorun bazı rakip tasarımlardan yüzde 75'e kadar daha hafif olduğunu iddia ediyor. Bu hafiflik, aracın toplam ağırlığını azaltarak menzili ve yol tutuşunu doğrudan iyileştiriyor.

Yapılan açıklamaya göre bu motor teknolojisi sadece kağıt üzerinde kalmayacak. Mercedes-Benz, Yasa G-Star motorunu doğrudan yüksek performanslı AMG bölümü için geliştirdi. Motor, markanın tamamen elektrikli ve yüksek performansa odaklanan yeni AMG.EA platformunda kullanılacak. Bu platform, geleceğin en hızlı Mercedes-Benz otomobillerine güç verecek.

Yasa'nın bu rekoru, elektrikli araçların daha hafif, daha verimli ve daha uzun menzilli olmasının önünü açıyor. Mercedes-Benz'in bu teknolojiyi AMG modellerinde kullanacak olması da performans tutkunlarını heyecanlandıran bir gelişme. Bakalım elektrikli otomobil sektörü, yeni motor teknolojisinden nasıl etkilenecek.