Mercedes-Benz, AMG markasının ilk seri üretim elektrikli otomobili olacak "GT XX"i tanıttı. Henüz konsept aşamada olan otomobil, rüyaları süsleyecek türden. Peki Mercedes-AMG GT XX neler sunuyor?

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, tüm otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakan bir lansman gerçekleştirdi. Şirket, düzenlediği etkinlikte "GT XX" olarak isimlendirdiği yeni bir konsept otomobil tanıttı. Mercedes-AMG markası altında tanıtılan elektrikli otomobil, rüyalarınızı süsleyecek türden. Gelin hep birlikte Mercedes-AMG GT XX'e yakından bakalım.

Oldukça gösterişli bir tasarıma sahip olan Mercedes-AMG GT XX, oldukça büyük bir ızgaraya, LED'lerle desteklenen aydınlatmalara ve gövdeye gömülü kapı kollarına sahip. Izgaranın çerçevesine bile ışık barı yerleştiren tasarımcılar, arka kısımda ise dairesel yapıdaki LED aydınlatmalardan faydalandılar. Arka kısım, tam orta bölümde küçük bir ekrana ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda Mercedes-AMG GT XX

Mercedes-AMG GT XX'in aerodinamik sistemine ayrı bir paragraf açmamız gerekiyor. Yapılan açıklamaya göre sürtünme kaysayısı 0,198 olan otomobil, bu etkileyici değere ulaşmak için özel bir jant tasarımı kullandı. "Aero" olarak isimlendirilen jant kapakları, hareket edebilen karbon fiber malzemeden üretildi. Fren soğutması veya optimum hava akışı için içeri veya dışarı doğru hareket eden kapaklar, tekerlerin hareketiyle ortaya çıkan kinetik enerjiden güç alıyor. Yani bu jant kapaklarının çalışması için akü ile bağlantıya gerek yok.

Mercedes-Benz'in konsept otomobili, iç kısımda da oldukça etkileyici bir deneyim sunuyor. Uzay gemisinin içindeymiş gibi hissettiren ve karbon fiber malzemelerle doldurulan kabin, vücut yapısına göre yastıklama yapan akıllı koltuklara sahip. Sürücü odaklı kokpitte kesik tasarımlı bir direksiyon, tablet boyutunda bir çift ekran ve bir dizi buton yer alırken ambiyans aydınlatma gibi detaylar da unutulmadı.

Elektrikli bir yapıya sahip olan Mercedes-AMG GT XX'in kaput altında, gerçek bir canavar yatıyor. Mercedes-Benz'in açıklamasına göre bu otomobil, tam 1.340 beygir gücünde. 850 kW gücünde şarj edilebilen otomobil, sadece 5 dakikalık şarj ile 400 kilometre yol alabiliyor. Maksimum hızı 360 km/s olarak açıklanan Mercedes-AMG GT XX, V8 motor sesini de simüle ediyor.

Mercedes-AMG GT XX, Mercedes-AMG'nin ilk seri üretim elektrikli otomobili olarak kayıtlara geçecek. Nihai versiyonun lansmanı ise gelecek yıl gerçekleştirilecek. Mercedes-Benz, şu an için bir fiyat açıklaması yapmadı ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu otomobil, oldukça tuzlu olacak.

Mercedes-AMG GT XX ile ilgili fikirlerinizi gerçekten merak ediyoruz. Bu otomobili nasıl bulduğunuzu bizimle paylaşın!