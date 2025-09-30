Mercedes’in Lüksün Tanımını Baştan Yazan Otomobili S Serisi’nin Dünden Bugüne Değişimi

Mercedes, yıl 1950’yi gösterdiğinde lüks otomobil anlayışını baştan sona değiştirecek bir otomobili tanıttı. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi biz de bu içeriğimizde S Serisi’nin dünden bugüne değişimini ele alacağız.

Sağlam ve güvenli otomobilleriyle piyasada iyi bir yer tutan Mercedes, artık lüks sınıfta da kendini kanıtlamak istiyordu. Daimler-Benz mühendisleri Hans Scherenberg, Béla Barényi gibi isimler yeni bir proje için kolları sıvadı ve ortaya S Serisi çıktı.

S, Almanca 'Sonderklasse' yani özel sınıf kelimesinden geliyordu ve Alman üretici, gerçekten de her bir nesli özel olan otomobillerle bizi buluşturdu. Serinin ilk nesli, 1972’de piyasaya sürüldü.

W116 (1972–1980)

1972’de tanıtılan ilk resmî S-Serisi **W116’dan tam 473.035 adet **üretildi. Dünyanın ilk seri üretim ABS (kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) bu nesilde opsiyon olarak sunuldu. O dönem için lüksün doruklarında olan W116, yüksek yakıt tüketimiyle eleştirilmişti.

W126 (1979–1991)

1980’lerden 90’ların başına kadar 818.036 adet üretilen W126, S-Serisi’nin en uzun soluklu ve en çok satan nesillerinden biri oldu. Hava yastığı, çekiş kontrol sistemi dönemine göre oldukça yenilikçi teknolojiler sunuyordu. Model, tamı tamına 818.036 adet satmayı başardı.

W140 (1991–1998)

442.732 adet üretilen W140, özellikle büyük gövdesiyle akıllarda kaldı. Çift camlı pencereler, elektrikli kapı kapanma sistemi ve dünyanın ilk ESP’si bu nesilde sunuldu.

W220 (1998–2005)

Artık S Serisi için **modernleşmenin ilk adımı **diyebileceğimiz W220, W140’a göre daha hafif ve daha yuvarlak hatlıydı. İlk kez tam dijital ekran, aktif havalı süspansiyon (AIRMATIC) ve COMAND multimedya sistemi bu modelle tanıtıldı. Model, 484.683 adet satmayı başardı.

W221 (2005–2013)

516.000 adet satılan W221, kaslı tasarımıyla hafızala kazındı. Model, şerit takip, radar destekli cruise control, gece görüş sistemi gibi özellikler sunuyordu. W221, özellikle iç mekan tasarımıyla büyük övgüler aldı.

W222 (2013–2020)

S Serisi, çift geniş ekranlı kokpit, tam LED farlar, otonom sürüşe geçiş niteliğindeki sürücü destek sistemleri ve masaj koltuklarıyla artık modern çağı tam olarak bu modelle yakaladı. Model, yaklaşık olarak 500.000 adet satmayı başardı.

Ve günümüz: W223

2020’de tanıtılan ve hâlâ üretimi süren W223, tek parça OLED ekran, artırılmış gerçeklik destekli head-up display, arka koltukta yönetici modları ve gelişmiş otonom sürüş teknolojileri gibi özellikler sunuyor. Çoğu kullanıcı bunu teknoloji devrimi niteliğinde görürken, bazı kullanıcılar da S Serisi’nin fazla dijitalleşerek kimliğini kaybettiğini savunuyor.

Sizin yukarıdaki modeller arasından favoriniz hangisi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.