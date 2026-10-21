Mercedes'ten Ciddi Ciddi Küçük 'G' Serisi Geliyor: Tarih Belli Oldu!

Mercedes, yeni kompakt "Küçük G" modelinin hem benzinli hem elektrikli seçeneklerle geleceğini doğruladı.

Mercedes-Benz, arazi için efsane G-Serisi'nin daha kompakt bir versiyonu üzerinde çalıştığını resmen doğruladı ve yeni model ile orijinal amiral gemisi arasına net bir çizgi çekti.

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Mercedes-AMG CEO'su Stefan Weckbach, geliştirilen bu yeni kompakt arazi aracının geleneksel G-Serisi müşterisini hedeflemeyeceğini belirtti. Markanın tepe yöneticisi Ola Källenius'un yaptığı son açıklamalarla birlikte, otomobil dünyasında heyecan yaratan "Küçük G"nin yaklaşık 24 ay içinde yollara çıkması bekleniyor.

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Hedef kitle tamamen farklı olacak

Stefan Weckbach, Küçük G'nin kimin için tasarlandığı konusunda oldukça net konuştu. Yeni modelin "gerçek G müşterisini" hedeflemeyeceğini belirten Weckbach, bayiye doğrudan tam boy bir G-Serisi almak için giren sadık kitleden farklı bir profile odaklandıklarını söyledi. Otomotiv analistleri, bu hamleyi Mercedes'in kompakt lüks arazi aracı segmentine verdiği güçlü bir yanıt olarak değerlendiriyor. Bu sayede marka, ikonik logoyu daha ulaşılabilir bir başlangıç noktasıyla sunarken, orijinal G-Serisi zirvedeki yerini korumaya devam edecek.

Källenius da iki modelin birbiriyle rekabet etmeyeceğini net bir dille ifade etti. G-Serisi'nin Avusturya'daki meşhur Schöckl Dağı testlerinde kanıtlanan zorlu arazi kabiliyetine dikkat çeken CEO, Küçük G'nin bu aşırı uç standartları birebir yakalamak zorunda olmadığını, asıl amacın bu ikonik ruhu daha kompakt bir gövdeye taşımak olduğunu belirtti.

G genleri korunuyor

Hedef kitle değişse de Mercedes aile benzerliğini korumakta kararlı. Yeni model, büyük gövdenin sadece ölçeklendirilmiş bir kopyası olmak yerine, onun karakteristik genetik kodlarını taşıyacak. Källenius, kompakt versiyonun süspansiyon geometrisi, tekerlek boyutları ve aks esnekliği gibi kritik arazi dinamiklerine odaklanılarak "oldukça yetenekli bir off-road performansı" sunacağını doğruladı.

Motor seçeneklerinde de önemli bir esneklik göze çarpıyor. İlk başta elektrikli odaklı planlanan model, özellikle Kuzey Amerika bayilerinden gelen yoğun talep üzerine hem içten yanmalı motor hem de tamamen elektrikli güç üniteleriyle satışa sunulacak.