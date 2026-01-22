Tümü Webekno
Mercedes otomobillere ısıtmalı emniyet kemeri geliyor

S-Class’ta ısıtmalı emniyet kemeri dönemi başlıyor. Özellik, özellikle kış aylarında kemerin soğuk hissini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Mercedes-Benz, lüksün sınırlarını bir kez daha zorlayarak S-Class’a ısıtmalı emniyet kemeri özelliği ekledi. Sistem, kemerin temas ettiği bölgeleri ısıtarak soğuk havalarda ilk oturuş anındaki rahatsızlığı azaltmayı amaçlıyor.

Bu özellik özellikle kışın sık araç kullananlar için pratik bir avantaj sunuyor. Deri koltuk ve direksiyon ısıtmasına alışığız, ancak kemerin soğuk olması bugüne kadar kimsenin çözdüğü bir sorun değildi. Mercedes, bu “küçük ama fark yaratan” detayı hedef alıyor.

zf-heat-belt

Öte yandan “Bu kadarı da fazla mı?” sorusu kaçınılmaz. Isıtmalı emniyet kemeri, şimdilik yalnızca S-Class gibi üst segmentlere özgü ve maliyet açısından herkes için mantıklı olmayabilir. Günlük kullanımda vazgeçilmez olup olmayacağı da tartışmalı.

Ancak geçmiş bize şunu gösteriyor: S-Class’ta başlayan birçok özellik zamanla alt segmentlere indi. Hava yastığı, ABS ve sürüş destekleri gibi… Isıtmalı emniyet kemeri de bugün lüks, yarın standart olabilir.

Mercedes

