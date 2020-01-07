CES 2020 etkinliklerine katılan Mercedes, yeni nesil konsept aracını tanıttı. "Vision AVTR" olarak isimlendirilen konsept araç, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor. Aracın yollarda olması şu an için mümkün görünmese de Vision AVTR, Mercedes'in geleceğe olan bakışını gösteriyor.

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2020'nin başlamasıyla birlikte tüketiciler, teknoloji devlerinin yeni ürünleriyle tanışmaya başladılar. Etkinliklere katılan şirketlerden bir tanesi de otomobil sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Mercedes'ti. Otomobil devi şimdiyse, CES 2020 etkinlikleri kapsamında "Vision AVTR" isimli bir konsept araç tanıttı.

Mercedes'in tanıttığı yeni konsept araç, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Teknolojik açıdan da dolu dolu olan araç, geleceğin otomobillerinin nasıl olabileceğine dair bir ön bakış atmamıza da yardımcı oluyor. Dilerseniz şimdi, Mercedes'in yeni konsept aracı Vision AVTR'nin özelliklerine ve görünüşüne yakından bakalım.

Karşınızda Mercedes Vision AVTR

Araç, günümüz araçlarına oranla çok ilginç özelliklere sahip. Örneğin Vision AVTR'nin kapıları yok. Ayrıca aracın arka kısmında 33 adet çok yönlü ve hareketli küçük biyonik kapakçıklar bulunuyor. Mercedes yetkilileri, bu kapakların hem yolculara dış mekanı gösterdiğini hem de araca enerji sağladığını söylüyor. Ancak bu kapakların nasıl enerji ürettiği anlaşılabilmiş değil.

Mercedes'in konsept aracı, iç tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Mercedes'e göre bu araç, tüketicilerin aldığı nefesi bile hissedebilecek bir yapıya sahip. Bu yüzden de otomobil devi, konsept aracının kontrolünü yeni nesil sistemlerle kullanıyor. Örneğin araçta bulunan bir ped, aracın tüm kontrolüne sahip olmanıza yardımcı oluyor.

Mercedes, söz konusu kontrol pedini aracın konsoluna yerleştirmiş durumda. Bu kontrol pedi, titreşimli bir yapıya sahip ve tüketicilerin ergonomik rahatına göre yerleştirilmiş. Aracın genel anlamda yatık olan koltukları, bir yandan rahat bir şekilde oturmanızı sağlarken diğer yandan da aracın kontrolünü sağlayan konsolu rahatça kullanmanızı sağlıyor.

Böyle bir aracı yollarda görmek, şu an çok da mümkün olan bir şey değil. Ancak bu araç, Mercedes gibi dev bir otomobil üreticisinin geleceğe nasıl yaklaştığını gösteriyor. Ancak belki yıllar sonra bu tarz araçlar, günümüzün binek otomobilleri gibi olur ve tüketiciler, daha farklı bir yaşam sürmeye başlar.