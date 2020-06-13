Mercedes'in Lüks SUV'u GLB Ülkemizde Satışa Sunuldu

Otomotiv devi Mercedes-Benz, geçtiğimiz sene tanıttığı yeni GLB'yi ülkemizde satışa sundu. Şirket, oldukça geniş bir araç olan GLB'yle birlikte premium kompakt sınıfına damga vurmak istiyor. Yeni GLB'nin fiyatıysa 406 bin liradan başlayarak özelliklere göre değişiklik gösteriyor.

Otomotiv sektörüne adını altın harflerle kazımış firmalardan biri olan Mercedes-Benz, kompakt SUV sınıfında da liderliği ele geçirmek istiyor. Şirketin bu bağlamda ürettiği aracı GLB, geçtiğimiz sene tanıtılmıştı. Aynı anda 7 kişi taşıma kapasitesine sahip bu yeni araçla şirket tarihinde bir ilke imza atan Mercedes, aracı tanıtımdan 1 sene sonra ülkemizde satışa sundu.

1805 litreye kadar bagaj hacmi sunan GLB, 163 beygir gücü üretebilen turbo benzinli motordan gücünü alıyor. Dış tasarımı oldukça güçlü gözüken araç, düz vites seven otomobil tutkunlarını bir miktar hayal kırıklığına uğratabilir çünkü Mercedes aracı sadece otomatik vitesle üretmeyi tercih etmiş. Mercedes, aracın iç tasarımına da oldukça özen göstererek kullanıcıların takdirini kazamayı planlıyormuş gibi gözüküyor.

Ülkemize gelecek bir sonraki Mercedes aracı yeni GLB:

Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle gerçek ortamda yapılamayan birçok etkinlik gibi, GLB'nin lansmanı da sanal ortamdan gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, lansman sırasında yaptığı konuşmada seriye bir premium kompakt SUV daha kazandırarak geniş ailelere güçlü bir alternatif sunduklarını belirtti.

Bekdikhan, ülkemizde bir sonraki satışa sunacakları modelin yeni GLB olduğunu belirttikten sonra "Tüm modellerimizin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’deki hedefimiz, premium kompakt sınıfta en fazla alternatifi sunarak liderliği sağlamak" şeklinde konuşarak Türkiye'de bu araç sınıfında önde gelen firma olmak istediklerini açıkça belirtti. Başkan, GLB'nin ne zaman geleceğini belirtmekten kaçındı.

Gerek tasarımı, gerekse güçlü donanımları sayesinde birçok otomobil tutkununun gözdesi hâline gelen yeni GLB, 406 bin liradan başlayan fiyatlarla satın alınabilir durumda. Şirket, yeni GLB'yi da ülkemizdeki satış ağına dahil ettiği zaman sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.