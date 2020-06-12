Wayne Jung isimli bir grafik sanatçısı, geleceğin süper otomobili olabilecek bir Mercedes otomobil konsepti oluşturdu. Güneş enerjili olarak tasarlanan Redsun isimli konsept, oldukça ilginç ancak bir o kadar heyecan verici görünüyor.

Fosil yakıtla çalışan otomobiller, ulaşımda bir devrim yaratmakla beraber artık yerlerini elektrikli araçlara bırakmak üzere. Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Mercedes de kendi elektrikli araçlarını geliştirmeye başladı. Mercedes’in EQA ve EQV gibi üyelere sahip olacak E serisinin geliştirmelerine devam ediliyor.

Mercedes, elektrik motorlu araç çalışmalarına devam ederken grafik sanatçısı Wayne Jung, geleceğin süper otomobili olmaya aday bir Mercedes otomobil konsepti oluşturdu. Jung’un Redsun adını verdiği otomobil konsepti, gerçektende gelecekten fırlamış gibi görünüyor.

Mercedes Redsun konsept tasarımının detayları

Wayne Jung’ın yayınladığı Redsun konsept tasarımının görüntüleri oldukça ilgi çekici bir araç sunuyor. Heyecan verici bir tasarıma sahip olan konseptin tekerlekleri, alışık olduğumuzdan farklı görünüyor. Jung, Redsun’ın tekerleklerinin kapakların arkasına gizlemiş olduğunu belirtiyor.

Redsun konsept tasarımının diğer ilginç yönüyse aracın hiçbir yerinde fiziki olarak bir Mercedes logosunun bulunmaması. Jung, fiziki logonun yerine aracın tasarımının farklı bölgelerine Mercedes logosunu yerleştirmiş. Aracın kabinin üstünde bulunan LED aydınlatmalı Mercedes logosunun gelecekteki hali denebilecek tasarım çizgisi, tekerlek kapaklarında da karşımıza çıkıyor. Yine aracın önünde de LED aydınlatmadan oluşturulmuş bir Mercedes logosu bulunuyor.

Son olarak araca üstten bakılığında kabinin sağından ve solundan gelen çizgileri kabinin bitiş noktasında bir çizgiyle buluşarak bir başka Mercedes logosunu oluşturuyor. Toparlamak gerekirse Jung, fiziki tek bir Mercedes logosu yerine aracın her yerine farklı şekillerle Mercedes logosu yerleştirmiş.

Güneş enerjili konsept tasarımın farklı bölümlerinde güneş panelleri bulunuyor. Aracın kaputunun üstünde bulunan iki güneş panelinin yanında kabinin üstünde ve aracın iki tarafında ayrı ayrı güneş panelleri bulunuyor.

Wayne Jung, Redsun’da geleceğin süper otomobilinin konsept tasarımını ortaya çıkarmakla beraber tasarımı bir adım ileri götürerek aracın kabin içi içinde bir kaba çizim yapmış. Kaba çizimde Redsun’un sürücü koltuğunun ve direksiyonunun nasıl görüneceği görülebiliyor.