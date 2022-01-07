Merkez Bankası Başkanı: Kurda Dengeleme Bekliyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ihracat düzenlemesinin ardından ihracatçılar ile bir araya geldi. Kavcıoğlu yaptığı açıklamalarda; kurda bir dengeleme beklediklerini, artık yüksek volatilite olmayacağını ve TL'nin istikrarlı seyredeceğini ifade etti.

Bilindiği üzere son birkaç ay döviz kurları için hareketli olmuştu. Dolar kuru da bundan nasibini alarak tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Daha sonra hükümet tarafından yapılan açıklamalarla kurda sert bir düşüş görülmüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın da aralık ayında beş kez piyasaya doğrudan müdahale yaptığını, 17 Aralık’ta yapılan müdahalenin 2,12 milyar dolar olduğunu ve toplam müdahalenin 7,28 milyar dolar ettiğini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Merkez Bankası Başkanından döviz kurları ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

‘Artık yüksek volatilite olmayacak’

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ihracat gelirlerinin (dolar, euro ve sterlin) %25’inin Merkez Bankası’na satılmasını zorunlu hale getiren düzenlemelerin ardından ihracatçı birlik temsilcileri ile bir araya geldi. Kavcıoğlu, doların 13.84 TL’den işlem gördüğü şu sıralarda döviz kurları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu; kurda bir dengeleme beklediklerini, artık yüksek volatilite (oynaklık) olmayacağını ve alım satımlarda büyük kayıpların yaşanmayacağını ifade etti.

Bunun yanı sıra Kavcıoğlu, ihracatçıların Eximbank ve reeskont kredilerine erişim ile ilgili yaşadığı sorunlara da değindi. Kavcıoğlu buralara kaynak akarılacağını ve ihracatçılara rahatlama sağlanacağını kaydetti. Ayrıca ihracatçılara göre Kavcıoğlu, kurda dengelenme olacağını ve TL’nin istikrarlı bir şekilde seyredeceğini; bu yüzden de ihracat konusunda endişelenilmemesi gerektiğini toplantıda belirtti. Ek olarak KOBİ’lere kredi verme konusunda isteksiz olan bankalara yönelik adımlar atılacağı ve KOBİ’lerin destekleneceği de başkan tarafından yapılan açıklamalarda yer aldı.