Merkez Bankası, 5. Müdahalenin Bilançosunu Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayında 17 gün içinde piyasaya yaptığı 5 doğrudan müdahalenin beşincisinin de bilançosunu açıkladı. Buna göre 17 Aralık günü piyasaya 2,12 milyar dolar döviz satıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz aralık anında dövizde yaşanan dalgalanmaların önüne geçmek üzere piyasaya döviz satımı yoluyla doğrudan müdahale etmeye başladığını açıklamıştı. İlk müdahale 1 Aralık’ta yapılırken bunu takip eden 17 gün içinde piyasaya toplam 5 kez doğrudan müdahale gerçekleşti.

Piyasaya yapılan müdahaleleri, müdahaleden 20 gün sonra açıklayan Merkez Bankası, 1 Aralık’taki müdahaleyi 844 milyon dolar, 3 Aralık’takini 504 milyon dolar, 10 Aralık’takini 687 milyon dolar, ve 13 Aralık’takini 3,12 milyar dolar olarak açıklamıştı. Yapılan beşinci müdahalenin bilançosu da bugün açıklandı. Önceki müdahaleler gibi bu müdahalenin büyüklüğü de tahminlerin üzerindeydi.

17 Aralık’ta 2,12 milyar dolar satıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 17 Aralık’ta piyasaya yaptığı doğrudan müdahalede 2,12 milyar dolarlık döviz satıldığını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte Merkez Bankası’nın 17 gün içinde piyasaya sattığını açıkladığı dolar miktarı, şu şekilde güncellendi:

1 Aralık: 844 milyon dolar

3 Aralık: 504 milyon dolar

10 Aralık: 687 milyon dolar

13 Aralık: 3,12 milyar dolar

17 Aralık: 2,12 milyar dolar

Toplam: 7,28 milyar dolar (Günümüz kuruyla –1 dolar = 13,87 TL- 100 milyar 953 milyon 944 bin TL)