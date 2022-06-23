Merkez Bankası, Faiz Kararını Bugün Açıklayacak

2022 yılı boyunca faizi %14 seviyesinde sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün haziran ayı faiz kararını açıklıyor. Peki ekonomistlerin beklentileri ne yönde?

2021 yılının son aylarında politika faizini büyük ölçüde düşüren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son aylarda ise faizi %14 seviyesinde tutmaya devam ediyor. Döviz kuru ve enflasyonun hayatı zorlaştırdığı bu dönemde Merkez Bankası’nın kararları ve açıklamaları yakından takip edilirken bugün, gözler yeni faiz kararına çevrilmiş durumda.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugün bir araya geliyor. Kurul, toplantının sona ermesiyle birlikte yılın altıncı faiz kararı olacak haziran ayı faiz kararını açıklayacak. Peki, 2022 yılının tamamında %14’te sabit bırakılan faiz için bu ay ekonomistler hangi yönde karar çıkmasını bekliyor?

Ekonomistlerin beklentileri ne?

AA Finans’ın haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı için 17 ekonomistle düzenlenen piyasa beklenti anketinde ekonomistlerin tamamı, faizin bu ay da sabit bırakılmasını beklediğini gösterdi.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin 18 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette de aynı sonuç elde edildi. Ankete katılan bir kurum ise politika faizinde 100 puanlık indirime daha gidilmesini beklediğini paylaştı. Yıl sonu tahminini paylaşan 16 kurum ise faizin yılsonuna kadar %14’te bırakılacağını beklediğini belirtti. Bir kurum beklentisini %40, bir diğer kurum ise %9 olarak paylaştı.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zeki Yılmaz ise özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz artırmasının beklenmesi nedeniyle bizim de faiz artışına gitmemiz gerektiğini açıkladı. Öte yandan Merkez Bankası’nın faizi yeniden sabit bırakacak gibi olduğunu belirtti.