Merkez Bankası, Yılın İlk Faiz Kararını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını bugün açıkladı. Açıklanan karar, piyasa beklentilerini karşılayan bir karar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün bir araya gelen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından beklenen açıklamayı yaptı. Merkez Bankası, gerçekleştirilen toplantının ardından 2022 yılının ilk faiz kararını duyurdu. Karar, beklentilerle paralel gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son olarak 16 Aralık 2021’de faizde 100 baz puan indirim yaparak faizi %14’e çekmişti. Türk Lirası’nın aralık ayı ve daha önceki aylarda yaşadığı değer kaybı, doların 18’le rekor kırıp günümüzde 13,40 düzeylerinde sabitlenmesinin ardından TCMB’den yeni bir faiz indirimi kararı beklenmiyordu.

Faiz %14'de sabit tutuldu:

Merkez Bankası, paylaştığı açıklamada faiz oranının %14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildiğini duyurdu. Paylaşılan açıklamada politika faizinin %14’te sabit tutulmasının gerekçesi de paylaşıldı. Enflasyonu konu alan o açıklama şu şekildeydi:

“Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.

Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin haberini vermişti:

Arnavutluk ziyareti sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir ara biliyorsunuz 12’ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek.” ifadelerini kullanmıştı.