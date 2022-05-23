Yılsonu Dolar ve Enflasyon Tahminleri Açıklandı - Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nin nisan ayı sonuçları paylaşıldı. Finansal ve reel sektördeki uzmanların katıldığı anket, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisinde yaşanan değişiklikleri gösterdi. Uzmanların enflasyon ve dolar beklentisi ne yazık ki bu anket döneminde de arttı.
Merkez Bankası tarafından paylaşılan anket sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi %57,92 oldu. Bu oran, geçtiğimiz anket döneminde %46,44 idi. Bir önceki anket döneminde 16,85 TL olan ABD Doları/TL beklentisi ise bu anket döneminde 17,57’ye çıktı.
Anketten çıkan sonuçlar
- Yıl sonu enflasyon beklentisi: %57,92 (Bir önceki dönemde %46,44 idi)
- 12 ay sonrası enflasyon beklentisi: %33,28 (Bir önceki dönemde %28,41 idi)
- 24 ay sonrası enflasyon beklentisi: %19,54 (Bir önceki dönemde %17,68 idi)
- Yıl sonu dolar beklentisi: 17,57 TL (Bir önceki dönem 16,85 TL idi)
- 12 ay sonrası dolar beklentisi: 18,47 TL (Bir önceki dönem 17,84 TL idi)
- GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi: %3,3 (Bir önceki dönem %3,2 idi)
- GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi: %4,0 (Bir önceki dönem de %4,0 idi)
- Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi: %14