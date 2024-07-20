UEFA, seyirci oyları ile seçilen, EURO 2024'ün en güzel golünü açıkladı. Mert Müldür'ün Gürcistan filelerini havalandırdığı gol, turnuvanın en iyisi seçildi.

Geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın şampiyonluğu ile sona eren EURO 2024 turnuvası ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. UEFA, taraftar oyları ile seçilen, turnuvanın en iyi golünü açıkladı. Yapılan açıklama, Türkiye'deki futbol tutkunlarını sevindirecek türden.

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre taraftarlar, EURO 2024'ün en iyi golü olarak Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı golü seçtiler. UEFA'nın teknik gözlemcilerine göre turnuvanın en iyi 6. golünü atan Mert Müldür, taraftara göre ise en güzel golü atmış oldu.

İşte Mert Müldür'ün Gürcistan filelerini havalandırdığı o gol

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 18 Haziran'da Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş ve karşılaşma, ülkemizin 3-1'lik galibiyeti ile sona ermişti. İşte 25. dakikada sahneye çıkan Mert Müldür, tabiri caizse jeneriklik bir gole imza atmıştı. Futbol tutkunları, bu golü turnuvanın en iyisi seçmiş oldular.

Türkiye A Millî Futbol Takımı, EURO 2024'te pek çok kişinin beklentisini aşan bir performans sergiledi. Oldukça genç bir kadroya sahip olan Millî Takım, gelecek turnuvalarda yine çok ses getirecek gibi görünüyor.