Dizilerin YouTube yayınlarını yöneten Merzigo ve Yek Teknoloji hakkındaki soruşturmada karar açıklandı

YouTube’da ya da farklı dijital platformlarda izlediğiniz birçok yerli dizinin arkasında yalnızca yapım şirketleri yok. Bu içeriklerin dijital platformlarda yönetimi, dağıtımı ve gelir süreçlerini yöneten şirketler de bulunuyor. Türkiye’de bu alandaki en büyük oyunculardan Merzigo ve Yek Teknoloji, son dönemde Rekabet Kurumu’nun radarına girmişti.
Kurum, iki şirketin aynı çatı altında yürüttüğü faaliyetlerin dijital dizi yönetimi pazarında rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şirketlerin sunduğu çözüm önerileri yeterli bulundu ve soruşturma, verilen taahhütlerin bağlayıcı olması şartıyla kapatıldı.
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Sektördeki tekelleşme riskinin önüne geçilmesi; içerik üreticilerinin daha özgür hareket etmesini, genç yapımcıların önünün açılmasını ve izleyicilerin daha rekabetçi bir dijital ortamla buluşmasını sağlayacak.
Neler değişiyor?
- Yapımcılar artık Merzigo ve Yek Teknoloji ile çalışırken "sadece benimle çalışabilirsin" baskısıyla karşılaşmayacak.
- Bu grubun yönetebileceği dizi sayısı; hem ulusal kanallarda yayını devam eden güncel dizilerde hem de geçmiş yıllara ait arşiv dizilerinde ayrı ayrı %40 ile sınırlandırıldı. Böylece diğer şirketlere de rekabet edebilecekleri bir alan açıldı.
- Yapımcılar ile bu şirketler arasında yapılan ve geleceği ipotek altına alan çok uzun süreli anlaşmalar bitti; süreler en fazla 3 yılla sınırlandırıldı.
- Bu şirketlerin, piyasadaki tüm popüler dizileri kendi bünyelerinde toplamak için yapımcılara sunduğu ve rakipleri finansal baskı yoluyla saf dışı bırakabilen "minimum garanti ödemeleri" kaldırıldı.