Dizilerin YouTube yayınlarını yöneten Merzigo ve Yek Teknoloji hakkındaki soruşturmada karar açıklandı

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Rekabet Kurumu, dijital platformlarda yerli dizilerin yönetiminde önemli rol oynayan Merzigo ve Yek Teknoloji hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Şirketlerin verdiği taahhütlerin kabul edilmesiyle soruşturma kapandı. Kararla birlikte sözleşmeler, pazar payı ve yapımcılarla çalışma koşullarında önemli değişiklikler geliyor.

YouTube’da ya da farklı dijital platformlarda izlediğiniz birçok yerli dizinin arkasında yalnızca yapım şirketleri yok. Bu içeriklerin dijital platformlarda yönetimi, dağıtımı ve gelir süreçlerini yöneten şirketler de bulunuyor. Türkiye’de bu alandaki en büyük oyunculardan Merzigo ve Yek Teknoloji, son dönemde Rekabet Kurumu’nun radarına girmişti.

Kurum, iki şirketin aynı çatı altında yürüttüğü faaliyetlerin dijital dizi yönetimi pazarında rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şirketlerin sunduğu çözüm önerileri yeterli bulundu ve soruşturma, verilen taahhütlerin bağlayıcı olması şartıyla kapatıldı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Sektördeki tekelleşme riskinin önüne geçilmesi; içerik üreticilerinin daha özgür hareket etmesini, genç yapımcıların önünün açılmasını ve izleyicilerin daha rekabetçi bir dijital ortamla buluşmasını sağlayacak.

Neler değişiyor?