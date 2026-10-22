Meta, Cambridge Analytica davasında 25 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya. New Mexico’da verilen kararın ardından cezanın tamamının eyaletteki okulların inşası için kullanılması planlanıyor.

Cambridge Analytica olayı, Facebook kullanıcılarının kişisel verilerinin nasıl kötüye kullanılabileceğini gösteren en büyük skandallardan biri. 2016 yılında İngiliz veri analiz şirketi, Facebook’taki bir kişilik testi uygulaması üzerinden yaklaşık 87 milyon kişinin verilerini izinsiz topladı. Bu verilerin Donald Trump’ın ABD başkanlık kampanyası da dahil olmak üzere siyasi süreçlerde kullanılması, skandalın dünya çapında ses getirmesine yol açtı. Aradan geçen yıllara rağmen olay, sosyal medya şirketlerinin kullanıcı verilerini nasıl kullandığına ve bu verilerin ne kadar güvende olduğuna dair tartışmalarda önemli bir yer tutuyor.

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New Mexico’da görülen davada ise Meta’nın kullanıcı verilerini koruma konusundaki sorumluluğu ele alındı. Jüri, şirketin bu konuda kamuoyunu yanılttığına ve eyaletin tüketici koruma yasalarını 43 milyon kez ihlal ettiğine karar verdi. Dava yargıcının hesaplamasına göre ceza, ihlal başına 5.000 dolar üzerinden 219 milyar doları aşabiliyordu. Nihai ceza ise **25 milyar dolar (yaklaşık 1,2 trilyon TL) **olarak belirlendi.

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Kararın Ardından Meta’dan Sert Tepki Geldi

Kararı temyize götüreceklerini açıkça belirten şirket, davanın insanların internette neler söyleyebileceğine yönelik yeni kurallar getirme girişimi olduğunu savundu. Meta’ya göre bu karar, ifade özgürlüğüne uygulanan bir tür vergi niteliği taşıyor.

Ceza Parası Nereye Gidecek?

New Mexico Başsavcısı Raul Torrez’in açıklamasına göre paranın tamamı eyaletteki okullar için kullanılacak. Bu da cezanın yalnızca büyük bir para cezası olarak kalmayacağı, eğitim alanında da önemli bir karşılık bulacağı anlamına geliyor.

Torrez, söz konusu paranın eyalette önümüzdeki 100 yıl boyunca okul inşaatlarını finanse etmeye yetecek büyüklükte olduğunu belirtiyor.