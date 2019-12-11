Erişime engellenen siteler ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, bağlı olduğunuz ağdan ağa değişim gösteriyor. Bu yazıda anlatacağımız güncel yöntemler ile Imgur ya da Vikipedi gibi erişim sorunu yaşadığınız sitelere ulaşabilirsiniz.

İnternette dolaşırken yasaklı veya engelli sitelere denk gelmeniz doğal. Günümüzde pek çok ülkede, bölgede sitelere erişim engeli getiriliyor. Ek olarak artık bağlandığımız ağlara özel şekilde bile bazı siteler engellenebiliyor. Okul, iş yeri, devlet daireleri ve çeşitli kamu kuruluşlarında YouTube, Facebook gibi bazı sosyal medya sitelerine erişim bulunmuyor.

Bazı öğretmenler, ders anlatmak için YouTube gibi platformlardan örnek videolar gösterebiliyorlar. Ayrıca Vikipedi her ne kadar görüşmeler sonuç vermese de yasaklı durumda ve zaman zaman her internet kullanıcısı bir ensiklopediye ihtiyaç duyabilir. Bu rehberde içerisinde 6 farklı yöntemle erişime kapatılan, bulunduğunuz ağda yasaklı olan sitelere nasıl girilir sorusunu yanıtlıyoruz.

Engelli ya da yasaklı sitelere nasıl girilir?

Tarayıcı eklentileri,

Güvenilir VPN,

URL yerine IP kullanımı,

Google Çeviri ile erişim,

HTTP bağlantısı ile erişim,

DNS değişimi,

Eklentiler:

Proxy siteleri veya güvenilir ve ücretli VPN hizmetlerinin internet sitelerine giriş de engellenebiliyor. Bundan mütevellit ilk yöntemimiz tarayıcınıza uzantı olarak kurabileceğiniz VPN hizmetleri olacaktır. Tarayıcınızın mağaza kısmından basit bir araştırmayla bulabileceğiniz birçok kullanımı basit VPN hizmetleri var ancak bizim önerilerimiz şunlar:

Kendinize uygun gördüğünüz VPN hizmetini seçtikten sonra tek yapmanız gereken Chrome’a ekle butonuna basıp yüklenmesini beklemek. Ardından sağ üst tarafta bulunan bölüme uzantının simgesi gelecektir. Oradan itibaren de kullanımı oldukça basit diyebiliriz. Ayrıca tarayıcı üzerinden Proxy değiştirme işleminden bahsetmeyeceğiz zira bu uzantılar tam da o işe yarıyor.

VPN kullanımı:

Adından da anlaşılacağı gibi VPN (Sanal Proxy Ağı) yazılımları, IP adresinizi gizleyen bir perde görevi görüyor. Uzmanların dediğine göre güvenilir bir VPN hizmeti kullanmak hem bilgilerinizin gizli kalması adına hem de sitelere en güvenli şekilde girebilmeniz için en iyi yol. Bütün popüler VPN sağlayıcılarının Windows, Mac, iOS ve Android’te uygulamaları bulunuyor.

Eğer güvenilir bir VPN sağlayıcısı istiyorsanız tavsiyelerimiz NordVPN, ExpressVPN ve PIA (Private Internet Access) olacaktır.

URL yerine IP ile bağlanma:

Birçoğumuz her internet sitesinin URL’sinin bir IP adresine sahip olduğunu ve siteyi yasaklayan yetkili kurulun IP yerine URL’yi yasakladığını biliyoruz. Bu durumda yasaklı internet sitelerini tarayıcınızda açmak için sitenin IP adresini kullanmayı deneyebilirsiniz. Bunun için:

Windows:

Arama bölümünden Çalıştır yazıp açın ve oraya CMD yazıp Enter’a basın

yazıp Enter’a basın Komut yöneticisinde ‘ tracert url.com ’ yazıp Enter’a basın (Örnek: tracert wikipedia.org)

’ yazıp Enter’a basın (Örnek: tracert wikipedia.org) Site adının yanından URL’yi kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırın ve Enter’a basın

Macintosh:

Ağ izleyicisini açıp üst kısımdaki Traceroute seçeneğine tıklayın

seçeneğine tıklayın Buradan IP adresini bulmak istediğiniz site adresini girin

Linux:

Terminal ’i açın

’i açın Buraya ‘dig url.com’ kodunu yazıp Enter’a basın (Örnek: dig facebook.com)

iOS ve Android:

iOS ve Android cihazlarınızda bir sitenin IP adresini öğrenmek için uygulama mağazasından indirebileceğiniz birçok uygulama var ancak bizim önerimiz Network Analyzer olacaktır. Bu uygulamadan etrafınızdaki Wi-Fi adreslerinin detaylarını, gecikmenizi, sitelerin IP adreslerini görebilir ve DNS sorgulayıcısını kullanabilirsiniz.

Google Çeviri’yi kullanın:

Birçok kurum, siteleri yasaklasa dahi Google Çeviri üzerinden bu sitelerin arabelleklerine ulaşılabildiğini bilmiyor. Örneğin YouTube’a birçok resmi kurumun yasaklamasına rağmen Google Çeviri üzerinden giriş yapabilirsiniz. Bunun için:

Tarayıcınızdan Google Çeviri ’ye girin

’ye girin Girmek istediğiniz sitenin URL ’sini çeviri bölümüne girin

’sini çeviri bölümüne girin Sağ tarafta beliren linke tıklayın

URL’yi tam yazın (Güvensiz olabilir):

Bazı internet siteleri tarayıcınız tarafından güvenli olmayan bir site olarak gözükebilir. Bunun sebebi ise sitede doğrulanmış bir SSL yüklü olmamasıdır. Bu tür internet sitelerine girebilmek için tarayıcının URL kısmına www.url.com yerine http://www.url.com yazmayı deneyebilirsiniz.

Karşınıza bir güvenlik uyarısı seçeneği çıkabilir, burada ‘yine de devam et’ seçeneğini işaretleyin ve internet sitesine giriş yapın. Bu yöntem çok kullanışlı bir yöntem değildir ancak bazı durumlarda işinize yarayabilir.

DNS değiştirin

DNS (Domain Name Server) değiştirerek yasaklı sitelere nasıl girilir sorunuzun cevabını bulabilirsiniz. Android, iOS, Windows ve Mac üzerinden nasıl DNS değiştireceğinizi daha önce hazırladığımız bir rehberde bahsetmiştik. DNS nasıl değiştirilir rehberimize ulaşabilirsiniz.