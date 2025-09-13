Meta'nın Beklenen Etkinliği Connect 2025’te Neler Olacak? İşte Beklenen Ürünler

Meta, 17-18 Eylül’de düzenleyeceği Connect 2025 etkinliğinde yeni akıllı gözlükler, yapay zekâ özellikleri ve metaverse güncellemelerini tanıtacak.

Meta, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği Connect 2025 etkinliğinde yeni ürünlerini ve yazılım güncellemelerini sahneye çıkaracak. Bu yılın odak noktaları arasında ekrana sahip akıllı gözlükler, yapay zekâ özellikleri ve metaverse ile ilgili yeni duyurular yer alıyor.

Meta etkinliği önceki yıllardan farklı bir formatta düzenleyecek. Mark Zuckerberg, 17 Eylül akşamı yapacağı açılış konuşmasıyla etkinliği başlatacak. Ertesi gün şirket yöneticilerinin katılımıyla geliştirici oturumları gerçekleştirilecek. Etkinlikte Meta’nın iki farklı akıllı gözlük modeli, yeni Meta AI özellikleri ve metaverse yazılım güncellemeleri bekleniyor.

Meta Connect 2025’te beklenen ürünler

Sızıntılara göre Meta’nın ekrana sahip ilk akıllı gözlükleriyle birlikte yenilenmiş Ray-Ban Meta modelleri tanıtılabilir. Aynı zamanda yapay zekâ botları, Llama modellerindeki son durum ve üçüncü parti VR başlıklarına dair yeni bilgiler de gündeme gelebilir.

Hypernova akıllı gözlükler

Meta’nın “Hypernova” kod adlı yeni gözlüğünde tek taraflı küçük bir ekran yer alıyor. Bu ekran bildirimleri ve fotoğraf önizlemelerini gösterecek. Kontrol içinse el hareketlerini algılayan özel bir bileklik kullanılacak. Gözlüğün “Celeste” adıyla, yaklaşık 800 dolarlık fiyat etiketiyle ve Prada markasıyla satışa çıkması bekleniyor.

Yeni Ray-Ban Meta gözlükler

Ekransız yeni Ray-Ban Meta gözlüklerinin de tanıtılması bekleniyor. Sızan görsellere göre güneş gözlüğü ve şeffaf camlı olmak üzere iki farklı versiyon olacak. Bu modellerde daha iyi kameralar, uzun pil ömrü ve yeni yapay zekâ özellikleri öne çıkacak.

Meta AI güncellemeleri

Meta AI’ın aylık kullanıcı sayısı 1 milyara ulaşmış durumda. Etkinlikte gözlüklere entegre edilecek yeni özellikler ve uygulamalarda yer alacak karakter tabanlı sohbet botlarının tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda şirketin “süperzekâ” vizyonu ve Llama 4 modeliyle ilgili son gelişmeler de gündeme gelebilir.

Metaverse ve VR yazılımları

Etkinlikte metaverse için yeni yazılım güncellemeleri duyurulacak. Horizon Worlds’e yapay zekâ destekli NPC karakterlerinin eklenmesi gündemde. Bunun yanı sıra ASUS ve Lenovo’nun geliştirdiği Meta Horizon OS tabanlı VR başlıklarıyla ilgili detayların paylaşılması da olası. Aynı zamanda daha basit versiyonuyla “Codec” avatarlarının Quest 3 gibi cihazlarda gösterilmesi ihtimali bulunuyor.

Meta Connect 2025, şirketin donanım ve yazılım tarafındaki yeni adımlarını gözler önüne serecek. Etkinlikte akıllı gözlükler, yapay zekâ yenilikleri, metaverse güncellemeleri ve VR çözümleri teknoloji gündeminin öne çıkan başlıkları olacak.