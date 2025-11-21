Meta, Dijital Misafirlik Çağını Resmen Başlattı: Peki Bu Nasıl Mümkün Oldu?

Meta, Metaverse ekosistemindeki yeni Hyperscape'in yeni bir özelliğini test etmeye başladı. Hyperscape, artık başka kişilerin de sizinle aynı sanal dünyada bulunmasına izin veriyor. Henüz test aşamasında olan yenilik, Metaverse'e bakış açısını değiştirebilir.

Meta, uzun süredir beklenen ve Metaverse vizyonunu bir adım öteye taşıyan yeni teknolojisi Hyperscape'in yeni özelliklerini resmen duyurdu. Artık sanal dünyalar, alıştığımız o "oyun hamuru" kıvamındaki grafiklerle sınırlı kalmayacak. Mark Zuckerberg'ün şirketi, gerçekliği dijital dünyaya kopyalamanın en kestirme yolunu bulmuş gibi görünüyor.

Şirket, akıllı telefonlarımızı kullanarak gerçek odaları ve mekanları saniyeler içinde dijital ikizlere dönüştüren bu sistemi geliştirmeye devam ediyor. Son gelen güncellemeyle ise işin rengi tamamen değişti; artık bu sanal odalarda yalnız değilsiniz. Peki, Quest 3 kullanıcıları için sunulan bu teknoloji tam olarak ne sunuyor ve nasıl çalışıyor?

Meta Hyperscape nedir? Dijital misafirlik çağı başlıyor!

Meta Hyperscape, en basit anlatımıyla akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak bulunduğunuz ortamı taramanıza ve bu ortamı sanal gerçeklik gözlüğünüze aktarmanıza yarayan bir teknoloji. Ancak bunu eski yöntemlerle karıştırmayın. Şirket burada "Gaussian Splatting" adı verilen, ortamı bir 3D model gibi değil de hacimsel bir bulut gibi işleyen özel bir teknik kullanıyor. Sonuç mu? Ürkütücü derecede gerçekçi bir görüntü.

Evinizin salonunu tarayıp Meta Quest 3 gözlüğünüzü taktığınızda kendinizi yine o salonda hissediyorsunuz. Ancak bu kez, o salon tamamen dijital. Son yapılan duyuruya göre ise artık bu dijital odalara arkadaşlarınızı da davet edebileceksiniz. Meta, kullanıcıların kendi oluşturdukları bu fotorealist dünyalarda toplanıp sohbet etmelerine olanak tanıyan özelliğini test etmeye başladı.

Hyperscape nasıl kullanılır ve neler sunuyor?

Meta'nın bu yeni teknolojisi şu an için Beta aşamasında ve belirli kısıtlamalarla geliyor. İşte öne çıkan özellikler:

Telefonla Tarama: Sadece bir akıllı telefon (şu an için genellikle iPhone modelleriyle uyumlu) kullanarak bir odayı dakikalar içinde tarayabiliyorsunuz.

Sadece bir akıllı telefon (şu an için genellikle iPhone modelleriyle uyumlu) kullanarak bir odayı dakikalar içinde tarayabiliyorsunuz. Bulut Tabanlı İşleme: Taradığınız veriler buluta yükleniyor, işleniyor ve Quest başlığınıza indirilebilir bir "dünya" olarak geri dönüyor.

Taradığınız veriler buluta yükleniyor, işleniyor ve Quest başlığınıza indirilebilir bir "dünya" olarak geri dönüyor. Çoklu Oyuncu Desteği: Oluşturduğunuz mekana 8 kişiye kadar arkadaşınızı davet edebiliyorsunuz. Yani uzaktaki arkadaşınızla "kendi salonunuzda" sanal olarak buluşabilirsiniz.

Oluşturduğunuz mekana 8 kişiye kadar arkadaşınızı davet edebiliyorsunuz. Yani uzaktaki arkadaşınızla "kendi salonunuzda" sanal olarak buluşabilirsiniz. Donanım Gereksinimi: Bu yüksek çözünürlüklü deneyimi yaşamak için güçlü bir donanıma, yani Meta Quest 3 veya Quest 3S modeline ihtiyacınız var.

Bu teknoloji neden önemli?

Hyperscape, Metaverse kavramının "hayali dünyalar"dan çıkıp "dijitalleştirilmiş gerçek dünyaya" evrilmesi anlamına geliyor. Emlak sektöründen uzaktan eğitime, hatta anıları sonsuza kadar saklamaya kadar pek çok alanda devrim yaratabilir. Şimdilik ABD'de erişime açılan bu özelliğin yakında global olarak sunulması bekleniyor.

Öte yandan; Meta, Metaverse için milyarlarca dolar harcamasına rağmen hiçbir başarı elde edemedi. Hatta Mark Zuckerberg'ün beyhude bir çaba içerisinde olduğu düşünülüyor. Bakalım Hyperscape, Meta'nın makûs talihini değiştirebilecek mi...