Çinli e-ticaret devi Alibaba, metaverse bölümünde toplu işten çıkarma yaptı. İşten çıkarmanın büyüklüğü bilinmezken firmanın çalışmalara devam edeceği belirtildi.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Alibaba, çok da şaşırtıcı olmayan bir işe imza attı. Firma tarafından kurulan medya şirketi China Morning Post, Alibaba'nın metaverse bölümünü küçülmek için toplu işten çıkarma yaptığını duyurdu.

Birkaç yıl önce adını duyduğumuz metaverse, en basit anlatımı ile insanlığı sanal bir dünyaya taşımaya çalışan bir teknoloji. Bu teknolojinin en büyük savunucularından bir tanesi de Mark Zuckerberg. Bilindiği üzere sosyal medya devi Facebook, sırf metaverse uğruna ismini Meta olarak değiştirdi. Ancak yaşanan gelişmeler, metaverse dünyasının bir balondan ibaret olduğunu düşündürüyor. Görünen o ki Alibaba da bu durumu kabul etti.

Toplu işten çıkarmanın kapsamı belli değil

China Morning Post, Alibaba'nın gerçekleştirdiği toplu işten çıkarmadan kaç kişinin etkilendiğine ilişkin bir şey söylemedi. Ancak firmanın, biraz daha küçülmüş olan ekibin metaverse çalışmalarının devam ettirileceği söylendi. Tabii kalan ekibin neler yapacağı şimdilik belli değil.

Metaverse dünyasına dahil olmak isteyen kullanıcıların, artırılmış gerçeklik başlıkları kullanmaları gerekiyordu. Bu da benimsenmesini zorlaştırdı. Ayrıca yapay zekâ, son dönemlerin teknoloji trendi hâline geldi. Hâl böyle olunca firmalar, yapay zekâya odaklandılar ve bu alanda servet döktüler. Bunun farkında olan Alibaba da metaverse için daha fazla uğraşmak istememiş gibi görünüyor.