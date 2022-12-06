Meta, 'Gazetecilik Yasası' İçin ABD Hükûmetini Tehdit Etti

Meta, ABD'nin onaylamak üzere olduğu yeni gazetecilik yasası hakkında açık açık tehditte bulundu. Şirket, yasa kabul edilirse haberleri Facebook'tan tamamen kaldıracağını açıkladı.

ABD, özellikle Meta’yı yakından ilgilendiren yeni bir yasayı onaylamaya hazırlanıyor. “Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasası” adlı yasa, temelde gazetelerin ve diğer haber kuruluşlarının çevrimiçi reklam gelirinden ‘daha büyük bir pay’ almasını sağlamayı öngörüyor.

Fakat yeni yasa, görünüşe göre Meta tarafından pek de olumlu karşılanmadı. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi, yasanın kabul edilmesine karşı doğrudan ABD hükûmetine yönelik bir tehdit paylaştı.

"Yasa geçerse haberleri tamamen kaldırırız"

Facebook Politika İletişim Direktörü Andy Stone, şirketin yasa hakkındaki açıklamasını şu şekilde sundu:

“Kongre, ulusal güvenlik mevzuatının bir parçası olarak kötü düşünülmüş bir gazetecilik yasa tasarısını kabul ederse, artan trafik ve abonelikler yoluyla haber kaynaklarına sağladığımız herhangi bir değeri haksız yere göz ardı eden hükûmetin zorunlu kıldığı müzakerelere boyun eğmek yerine, haberleri platformumuzdan tamamen kaldırmayı düşünmek zorunda kalacağız.”

Bununla birlikte Meta, söz konusu yasa çalışmasını hükûmetin ‘kartel benzeri oluşum’ yaratmaya çalışmasına benzetti. Bunula birlikte şirket, hiçbir şirketin kullanıcıların görmek istemediği bir içerik için ödeme yapmaya zorunlu kılınamayacağını vurguladı.

İyi de bu yasa tasarısı neden bu kadar ses getirdi?

Günümüzde yayıncılar, içeriklerinden gelir elde etmek için sadece tekil olarak Google ve Meta gibi şirketlerle pazarlık yapıyorlar. Fakat yeni yasa, yayıncıların bir araya gelerek toplu bir şekilde şirketlere baskı kurmasının önünü açıyor.

Yayıncılar ise son yıllarda reklam gelirleri konusunda platformlardan şikâyetçi oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu’nun verilerine göre yayıncıların reklam gelirleri, 2002 ila 2020 yılları arasında %52 oranında kayba uğradı.

Tabii bu gelir kaybı, en çok yerel ve küçük çaplı yayın kuruluşlarını etkiledi. Günümüzde pek çok yerel/küçük yayıncı, gelir elde edemediğinden batmanın eşiğinde yayın yapıyor. Dolayısıyla bu yayıncılar, gelir elde etmek için yasanın geçmesini istiyor.