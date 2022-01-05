Meta, VR İşletim Sistemi Projesini İptal Ettiğini Yalanladı

Meta, metaverse için geliştirdiği VR (sanal gerçeklik) işletim sistemi projesini iptal ettiğine dair çıkan söylentileri yalanladı. Meta'nın işletim sistemini iptal edildiğini ilk olarak The Information ortaya atmıştı.

The Information, eski adıyla Facebook olan Meta'nın, tam gerekçesi ve gelecek planları hala net olmasa da, yaklaşmakta olan sanal ve artırılmış gerçeklik setlerine güç vermesi beklenen özel bir işletim sisteminin üretimini durdurduğu bildirmiş; AR / VR (Sanal Gerçeklik) için bir şemsiye terim olan XR'nin adını taşıyan XROS isimli projenin kasım ayında askıya alındığını iddia etmişti.

Bu gelişmenin doğru olması durumunda bu Meta'nın, Quest (eski ismiyle Oculus) VR cihazlarında kullanılan Android tabanlı işletim sistemine ve dolayısıyla da başka bir şirkete bağımlı olacağı anlamına gelecekti. Ancak Meta, The Information’ın bu haberini The Verge’e gönderdiği bir e-posta ile yalanladı.

"Gerçeklik işletim sistemi oluşturma operasyonlarımızı durdurmuyoruz"

2017 yılında 300’den daha fazla kişinin bulunduğu bir ekiple geliştirilmeye başlanan XROS; görünüşe göre Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve CTO Andrew Bosworth'un daha önce bahsetmiş olduğu “gerçeklik işletim sistemi” ile de aynı anlama geliyor. Bu konuya dair olan 2021 haziranında Zuckerberg, Meta'ya donanımının her katmanı üzerinde sıkı kontrol sağlayacak bir "mikro çekirdek tabanlı işletim sistemi" oluşturma planlarından bahsetmişti.

The Informaiton’ın haberinde XROS'un geliştirilmesinin, eskiden Microsoft'tan olan takım lideri Mark Lucovsky'nin Google'da benzer bir AR OS projesi üzerinde çalışmak üzere ayrıldığını açıklamasından kısa bir süre sonra durdurulduğu iddia edilmişti. The Information'a konuşan Lucovsky, eski Facebook çalışanı Frances Haugen'in şirketi zararlı ticari uygulamalarla alakalı olarak yaptığı suçlamalara ek olarak, şirketin metaverse odaklı yaklaşımı benimsemeye başlaması sebebiyle bıraktığını kaydetmişti.

Ancak Meta, The Information'ın bu haberini, iletişim yöneticisi Sheeva Slovan tarafından The Verge'e e-postayla gönderilen bir bildiriyle resmi olarak yalanladı. Açıklamada, "Gerçeklik işletim sistemi oluşturma operasyonlarımızı durdurmuyoruz veya küçültmüyoruz" ifadelerini kullanan Slovan, "Ekip ilerlemeye devam ediyor ve metaverse vizyonumuzu gerçekleştirmeye yardımcı olmak adına AR gözlükleri ve giyilebilir cihazlar gibi geleceğin bilgi işlem platformları için yatırım yapmaya devam ediyoruz." şeklinde kaydetti.