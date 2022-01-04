Donald Trump’tan yine olay yaratacak bir açıklama geldi. Trump’ın herhangi bir sosyal medya mecrası üzerinde yapmadığı açıklaması, destekçilerine Facebook ve Twitter’a karşı cephe alma çağrısı içeriyor.

Twitter ve Trump savaşı hâlâ devam ediyor gibi görünüyor. Tabii buna bir de Facebook ekleniyor. Bildiğiniz gibi Trump, ABD başkanlık seçimleri sırasında Twitter’la büyük bir dalaşa girmişti ve hesabı engellenmişti. Hatta Twitter, Trump’ın George Floyd ile alakalı bir tweeti için ‘Bu tweet, şiddeti yüceltme hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti. Ancak Twitter, tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi’ ibaresi koymuştu.

Sosyal medyadan adeta 'kovulan' Trump, kendi sosyal medya platformunu kurmayı bile denemişti. Şimdi ise Twitter ve Facebook'a saldırmaya geri dönmüş gibi görünüyor. Geçtiğimiz aylarda Marjorie Taylor Greene isimli ünlü bir aşı karşıtının COVID-19 virüsü hakkında yanlış bilgiler yayması sebebiyle hesabı engellenmişti. Trump, basın açıklamasında bu duruma değinerek destekçilerinin Twitter ve Facebook kullanmayı bırakmalarını istedi.

‘Twitter ve Facebook’un bu kadar sözü geçmemeli’

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın Twitter ve Facebook'a adeta nefret kustuğu basın açıklaması tam olarak şu sözleri içeriyor:

Twitter, demokrasiye karşı gelen bir yüz karasıdır. Bu ülkede sözü geçmemeli. Marjorie Taylor Greene dürüst, vatansever ve çalışkan insanlardan oluşan geniş bir seçmen kitlesine sahiptir. Onlara Twitter ve Facebook gibi serserilerin gösterdiği muameleyi hak etmiyorlar. Herkes Twitter ve Facebook’u bırakmalı. Çok sıkıcılar ve sadece Radikal Sol görüşe sahipler, herkes tarafından da nefret ediliyorlar. Bu platformlar ulusumuza saygısızlık ediyor. Savaşmaya devam et Marjorie!

Kurduğu ilk sosyal medya platformu kapatılan ve yenisi için çalışan Trump, sosyal medya devlerinin peşini kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Siz Trump’ın basın açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın.