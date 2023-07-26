Meta, Microsoft, Amazon ve TomTom şirketlerinin geçen yıl başlattığı harita projesi Overture'un ilk açık kaynaklı veri seti paylaşıldı. Üçüncü taraf geliştiriciler, Google ve Apple'a rakip olacak projeyle kendi ürünlerini oluşturabilecek.

Meta, Microsoft ve Amazon ve haritalara yoğunlaşan TomTom isimli şirket, geçtiğimiz yıl birlikte çalışabilir harita ürünleri oluşturmak amacıyla Overture Maps Foundation’ı kurmuştu. Bu projinen, harita konusunda önde olan Google ve Apple’a rakip olunabileceğini göstermişti.

Dört şirket, bugün projeyle ilgili önemli bir adım attı. Grup, geliştiricilerin çok işine yarayacak ilk açık kaynaklı harita veri setini yayınladı.

Üçüncü taraf geliştiriciler, Apple ve Google’a bağlı kalmadan kendi ürünlerini oluşturabilecek

Bu veriler, üçüncü taraf geliştiricilerin kendi küresel haritalarını veya navigasyon ürünlerini oluşturmasına olanak tanırken onların Apple ve Google ile kafa kafaya gitmelerine olanak tanıyacak. Gelen açıklamalar, verilerin binalar, ulaşım ağları sınırların yanı sıra 59 milyondan fazla popüler yeri içerdiğini de gösteriyor.

Overture ayrıca, veri katmanlarını geliştiricilerin harita verilerini standart belgelenmiş bir şekilde alıp kullanabilmesi ve birlikte çalışılabilir olması için biçimlendirildiğini söylüyor. Bu bilgilerin de harita uygulaması veya benzer herhangi bir hizmet oluşturmak için kullanabileceği ekleniyor. Veri setine, Overture internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

Overture, verilerin kolayca erişilebilir olması, uygulama geliştirilmesine olanak tanıması nedeniyle oldukça önemli. Ayrıca düşük maliyetli olması da dikkat çeken bir konu. Şu anda geliştiriciler, Google Haritalar API’na erişmek için ödeme yapmak zorunda. Apple’da da benzer bir durum mevcut. Yani projeyle Google ve Apple’ın harita konusundaki hakimiyetini tehdit edilebileceğini söyleyebiliriz.