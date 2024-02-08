Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği tarafından alınan kararla, sosyal medya platformlarının nasıl hareket etmeleri gerektiği konusu bir karara bağlanmıştı. Meta ve TikTok, bu düzenlemedeki bazı hesaplamalara itiraz etmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya devleri Meta ve TikTok, Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesinin ardından ödemek zorunda kalacakları devasa fatura için şikayetçi olmaya hazırlanıyor. Digital Services Act (Dijital Hizmetler Kanunu) adlı düzenlemeye göre firmalar, AB'ye her yıl belirli miktarlarda ödeme yapmak zorunda. Meta ve TikTok ise bütün faturanın kendilerine çıkarıldığını düşünüyor.

Avrupa Birliği, yaptığı yeni düzenlemeler ve aldığı yeni kararlar ile sosyal medya platformlarının daha güvenli, daha denetimli olmasını sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca bu değişikliklerle birlikte çocukların internette güvende olmasını sağlamayı ve bilgi kirliliğini, hatalı bilgilerin yayılımını durdurmayı da hedefliyorlar.

Devlerin arasında fatura ödeme tartışması

Bu hedeflere ulaşılabilmesi için de AB'nin kendi denetim sistemini kurması gerekiyor. Böyle büyük bir denetim ağı için ise yıllık 45 milyon euro gibi büyük bir meblağa ihtiyaç duyuluyor. Avrupa Birliği, bu meblağın karşılanması için şirketlere ne kadar kazanç elde ettiklerine göre bir fatura çıkararak hesabı bölüştürüyor. Bununla beraber hacmi küçük olan ya da zarar eden şirketler, böyle bir ödeme yapmakla yükümlü değil. Ayrıca şirketlerden, yıllık kârlarının yüzde 5'inden fazlası da talep edilemiyor.

Meta ve TikTok ise hesaplama yöntemine itiraz ediyorlar. X, Amazon, Snapchat gibi firmalar, yıll sonunda zarar açıkladıkları için ödeme yapmakla yükümlü değiller. Diğer firmalar ise onların yerine de ödeme yapmak zorunda kaldıklarını düşünüyorlar. Örneğin Meta'nın ödemesi gereken miktarın 11 milyon euro olduğu açıklandı. Ayrı ayrı mahkemeye başvuran Meta ve TikTok, anlaşmada yapılacak ödemelerin miktarlarının yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

AB Komisyon Sözcüsü Johannes Bahrke ise hesaplamada kullandıkları metotlara güvendiklerini ve geri adım atmayacaklarını belirtti. Komisyon da şu anda daha çok X'in son dönemdeki aktivitelerini incelemeye odaklanmış durumda. Bakalım bu itirazlar nasıl sonuçlanacak.