Meta'nın Twitter'ınkine oldukça benzeyen mavi tikli abonelik sistemi, fiyatı belli olmasına rağmen hâlâ ülkemizde aktif değil. Fakat ne zaman geleceğine yönelik bir ipucu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz şubat ayında karşımıza çıkan ve sadece Avustralya ile Yeni Zelanda kullanıcıları için aktif olan Meta Verified hizmeti, kullanıcılara birbirinden farklı avantajlar sağlamasıyla gündeme gelmişti. Öte yandan şirket, “bir zamanlar değerli olan mavi tiki ayaklar altına alanlar” kervanına katıldığı için de eleştirilerin odağı oldu.

Şimdiyse şirket tarafından paylaşılan bir gönderide, Meta Verified’ın tüm bölgelerde aktif hâle getirileceği belirtiliyor. Bunun ne zaman olacağına yönelik net bir tarih verilmemiş, fakat şirketin bu özellik üzerindeki heyecanı, çok da beklememizin gerekmeyeceğine işaret ediyor.

Özellik, aktif olmadığı çok sayıda farklı bölgede kendini gösterecek.

Bunun önümüzdeki aylarda gerçekleşeceği belirtilmiş. Bu hafta içinde ise söz konusu özellik, Latin Amerika’da kullanıma açılacak.

İyi de ayda 279,99 TL talep eden bu abonelik hizmeti, kullanıcıya ne sunuyor?

Meta Verified’a abone olduğunuzda, kimliğinizi de doğruladığınız takdirde profilinize bir mavi tik eklenecek. Bunun yanında sizi taklit eden hesaplara karşı daha hızlı işlem yapılabilmesi için, Instagram’a daha hızlı ulaşabileceksiniz. Bu esnada gerçek bir insandan destek alacaksınız.

Yorumlarda, tavsiyelerde ve arama bölümünde daha üstlerde yer alacaksınız ve Meta Verified’a özel çıkartmaları kullanabileceksiniz.

Aboneliği kullanmak istediğinizde şimdilik sadece bekleme listesine girebiliyorsunuz. Bahsedilen hizmet alanı genişletme gelişmesi gerçekleştiğinde siz de Meta Verified’a direkt katılabilirsiniz. Fakat asıl soru şu: Sizce 279,99 TL bu artılara değer mi? Fikrinizi yorum kısmına paylaşabilirsiniz.