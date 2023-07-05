Meta'ya ait platformlardaki mavi tikleri ücretli hale getirecek "Meta Verified" sistemi Türkiye'ye geldi. Şu an için tam anlamıyla kullanılamayan abonelik paketi, oldukça yüksek bir fiyata sahip.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Instagram ile Facebook'un çatı şirketi olan Meta'nın Twitter'daki gibi ücretli mavi tik sistemine geçiş yapacağından bahsettik. Bizzat Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalar, Facebook ve Instagram'da doğrulama rozetine sahip olmak isteyen kullanıcıların, aylık ödemeler yapmasını zorunlu hale getirecekti. Meta bu sistemi "Meta Verified" olarak isimlendirdi.

Şimdiyse Meta Verified ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Meta'nın bir süre önce bazı ülkelerde test ettiği sistem, Türkiye'de de kullanılabilir oldu. Hatta fiyat bilgisi de kademeli olarak görünmeye başladı. Yaptığımız kontrollerde, pek çok arkadaşımızın Instagram doğrulaması yapmak istediği zaman fiyat bilgisi göremediğini, Facebook doğrulaması için fiyat bilgisinin göründüğünü tespit ettik.

Meta Verified Türkiye fiyatı: Aylık 279,99 TL!

Yukarıdaki ekran görüntüsü, Meta Verified aboneliğinin aylık 279,99 TL olacağını gözler önüne seriyor. Şunu da belirtelim; Meta Verified kapsamında Facebook ve Instagram için ayrı ayrı doğrulama yapılmasına gerek yok. Yönlendirildiğiniz sayfa doğrudan Meta Verified için oluşturulmuş durumda. Tek bir abonelik, birbirine bağladığınız Facebook ve Instagram hesapları için doğrulama imkanı tanıyacak. Ancak henüz bekleme listesine katılmanız gerektiğini belirtelim.

Peki Meta Verified'a nasıl abone olunur?

Facebook ve Instagram uygulamalarını taradık ancak şu an için Meta Verified'a ulaşabileceğimiz bir bölüm göremedik. Ancak buradaki bağlantıya tıklayarak, Meta Verified için oluşturulan sayfaya ulaşabilirsiniz. Sayfaya ulaştıktan sonra yapmanız gereken şey, Facebook veya Instagram üzerinden doğrulama yapmak için platformlardan bir tanesini seçmek. Az önce de belirttiğimiz gibi, şu an için sadece bekleme listesine ekleneceksiniz.

Meta Verified ile ilgili detaylı bilgi için: