Apple, Uygun Fiyatlı Vision Pro Modelini Şimdilik İptal Etti: Akıllı Gözlük Gelecek!

İddiaya göre Apple'ın Vision Air olarak isimlendirilen uygun fiyatlı Vision Pro karma gerçeklik başlığını askıya aldı. Nedeni ise Meta rakibi olacak akıllı gözlüklere odaklanmak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçen yıl karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu 3500 dolarlık fiyatla satışa sunmuştu. Tabii ki bu kadar yüksek bir fiyat cihazın sadece belli bir kesime hitap etmesini sağlıyordu. Bu yüzden de gelen haberler, şirketin daha uygun fiyatlı, muhtemel ismi Vision Air olan bir karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığını göstermişti.

Apple’ın daha hafif, özellikleri azaltılmış uygun fiyatlı Vision Air başlığını 2027 yılı gibi piyasaya süreceği iddiaları vardı. Ancak Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre şirket, beklenmedik bir karar aldı. Öyle ki ucuz Vision Pro, şimdilik rafa kaldırıldı.

Meta ile rekabet edecek akıllı gözlüklere öncelik vermek için Vision Air süreci durduruldu

gözk

Gurman’ın kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, Vision Air başlığını geliştirme sürecini askıya aldı. Bunun yerine şirketin, Meta’nın Ray-Ban gözlüklerine rakip olacak günlük kullanıma uygun akıllı gözlüklere daha fazla odaklanmak istediği ve o ürünü olabildiğince hızlı çıkarmay çalışacağı aktarıldı.

Apple’ın Meta benzeri akıllı gözlük geliştirdiği zaten biliniyordu. Ancak hakkında çok fazla detay görememiştik. Kamera, mikrofon ve yapay zekâ özellikleri olması bekleniyor. Tabii ki yapay zekâ özelliklerinin iyi olması için Apple’ın önce yeni Siri’yi getirmesi ve Apple Intelligence’ı iyileştirmesi gerek. Ekranın ilk versiyonunda olmayacağı, sonraki yıllarda gelecek versiyonda olacağı da iddialar arasında. Şimdilik çıkan söylentiler, ilk gözlüğün ya 2026’da ya da 2027’de geleceği yönünde.

Meta, Ekranlı Akıllı Gözlüğünü Duyurdu: Ray-Ban Display Meta, Ekranlı Akıllı Gözlüğünü Duyurdu: Ray-Ban Display
Apple

