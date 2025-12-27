Metacritic Puanlarına Göre 2025'in En İyi Dizileri (İzlemeyen Çok Şey Kaçırır)

2025 yılı diziler için de dolu dolu geçti. Peki 2025'in en iyi dizileri neler? İşte Metacritic puanlarına göre geçen yıl eleştirmenlerin en çok beğendiği diziler.

2025 yılının sona ermesine artık çok kısa bir süre kaldı. 2025 de sinema ve dizi dünyası açısından oldukça dolu bir yıldı. Öyle ki tüm yıl boyunca birçok yeni dizinin yayımlandığını gördük. Peki 2025 yılında çıkış yapan en iyi diziler hangileri? Sizin için bu senenin en iyi dizileriyle karşınızdayız.

Metacritic puanlarını kullanarak eleştirmenler tarafından 2025 yılının en çok beğenilen dizilerini derledik. Listeye baktığımızda izleyenlerin de çok sevdiği yapımların yer aldığını görebiliyoruz. Lafı çok uzatmadan gelin 2025’in en iyilerine bakalım.

Adolescence

Metacritic puanı : 91

: 91 Oyuncular : Owen Cooper, Stephen Graham

: Owen Cooper, Stephen Graham Platform: Netflix

Yılın en iyi yapımlarından biri olmayı başaran ve ödülleri de toplayan Adolescence, yaşındaki bir çocuğun sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanmasını ve sonrasında yaşananları konu ediniyor. 4 bölümlük yapımın en dikkat çeken kısmı hiç durmadan tek kamera ile çekilmesi. Bu da sizin olayın direkt içindeymişsiniz gibi hissetmenizi sağlıyor.

Task

Metacritic puanı : 77

: 77 Oyuncular : Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Fabien Frankel

: Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Fabien Frankel Platform: HBO Max

Task, kısa sürede HBO'nun son zamanlardaki en iyi dizilerinden biri olduğunu gösterdi. Yapımda bir FBI ajanının bir aile babasının yönettiği bir dizi soygunu sona erdirmek için kurulan bir ekibe liderlik etmesini ve yaşananları anlatıyor. Üst düzey oyunculuklar, kaliteli bir hikâyeyle birleşince hiç sıkılmadan izleyebileceğiniz bir yapım ortaya çıkıyor.

Severance 2. sezon

Metacritic puanı : 87

: 87 Oyuncular : Adam Scott, Britt Lower, Gwendoline Christie, John Turturro

: Adam Scott, Britt Lower, Gwendoline Christie, John Turturro Platform: Apple TV

İlk sezonuyla inanılmaz başarı yakalayan Severance'ın 2. sezonu da ilki kadar iyiydi. Dizide, iş ve özel hayatlarını birbirinden ayırabilen bir teknolojinin yer aldığı bir dünyaya gidiyoruz. 2. sezonda da ana karakterlerin hikâyeleri çok daha büyük soru işaretleriyle devam ediyor.

Andor 2. sezon

Metacritic puanı : 92

: 92 Oyuncular : Diego Luna, Stellan Skarsgård, Adria Arjona

: Diego Luna, Stellan Skarsgård, Adria Arjona Platform: Disney+

Andor, hiç şüphesiz yapılmış en iyi Star Wars işlerinden biri. Dizinin ikinci sezonu ise ilkinden bile daha iyi. Öyle ki Andor'un isyancılar arasına tam olarak katılmasıyla Rogue One'a kadar olan süreci 2. sezonda izliyoruz.

Alien: Earth

Metacritic puanı : 85

: 85 Oyuncular : Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther

: Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther Platform: Disney+

İkonik Xenomorph yaratığını bize kazandıran Alien serisi bu sefer de dizi olarak döndü. Fargo'nun yazarı Noah Hawley'in kaleminden çıkan Alien Earth, Dünya'da geçiyor. Gizemli bir uzay aracının dünyaya düşmesiyle başlayan olaylar, insanlığın daha önce hiç karşılaşmadığı bir tehditle yüzleşmesine neden oluyor.

Pluribus

Metacritic puanı : 87

: 87 Oyuncular : Rhea Seehorn, Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga

: Rhea Seehorn, Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga Platform: Apple TV

Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan, bu sefer de bir bilim kurguyla karşımızda. Çok farklı bir konusu olmasıyla izleyenleri içine çekmeyi başardığını söyleyebiliriz. Yapımda, dünyadaki insan nüfusunun barışçıl ve memnun bir grup zihnine dönüşmesi konu ediniyor. Yapımda bu grup zihni virüsüne bağışıklığı olan Carol isimli karakterin yaşadıklarını izliyoruz.

Long Story Short

Metacritic puanı : 89

: 89 Oyuncular : Ben Feldman, Abbi Jacobson, Lisa Edelstein

: Ben Feldman, Abbi Jacobson, Lisa Edelstein Platform: Netflix

BoJack Horseman’ın yaratıcısı Raphael Bob-Waksberg'ün yeni animasyonu, orta sınıf bir aile olan Schwooper’ların hikayesini doğrusal olmayan bir zaman diliminde anlatıyor. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini ve pişmanlıkların nasıl biriktiğine odaklanan bir yetişkin animasyonu.

The Lowdown

Metacritic puanı : 86

: 86 Oyuncular : Ethan Hawke, Keith David, Tim Blake Nelson

: Ethan Hawke, Keith David, Tim Blake Nelson Platform: Disney+

Reservation Dogs’un yaratıcısı Sterlin Harjo’nun yeni projesi, bir suç draması. Ethan Hawke’ın canlandırdığı Lee Raybon karakteri, şehrin güçlü ailelerinden birinin kirli sırlarını ortaya dökmeye çalışırken kendini tehlikeli bir komplonun ortasında buluyor. Dizi, mizahla dramı harika bir dengede tutan, kendine has bir ritme sahip.

The Studio

Metacritic puanı : 80

: 80 Oyuncular : Seth Rogen, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders, Kathryn Hahn

: Seth Rogen, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders, Kathryn Hahn Platform: Apple TV

Seth Rogen'ın imzasını taşıyan The Studio, bizi Hollywood'un içine götürüyor. Birçok ünlü ismi konuk etmesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Apple TV dizisi, zor durumdaki Continental Studios'un başına geçen tutkulu yapımcı Matt Remick, değişen sinema dünyasına ayak uydurarak şirketi ayakta tutmaya çalışıyor.