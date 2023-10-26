Konami, önümüzdeki yıl yayımlamayı planladığı Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın ilk oynanış videosunu yayımladı. Unreal Engine 5 ile çalışan oyun, eşsiz görünüyor.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Konami, bir süredir önemli bir proje üzerinde çalışıyor. Şirket, bu proje kapsamında ilk kez 1998 yılında tanıştığımız Metal Gear Solid serisinin remake serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Piyasaya sürülecek oyunlardan bir tanesi de Metal Gear Solid 3: Snake Eater'ın remake versiyonu olan "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater".

İlk kez mayıs ayında duyurulan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, bugüne dek çok büyük bir fragman ile karşımıza çıkmadı. En azından bugüne kadar... Konami, yaklaşmakta olan oyununun ilk oyun içi fragmanını yayımladı. Yayımlanan fragman, remake yapımın eşsiz grafik kalitesine sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Unreal Engine 5 ile çalışacak

Tek oyunculu bir oyun olarak karşımıza çıkacak olan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, benzersiz manzaralara önem veren oyuncular için üst düzey deneyim sunacak. Zira bu oyun, başarısını ispatlamış olan Unreal Engine 5 motoru ile geliştirildi. Bugün paylaşılan fragman kısa olsa da gözlerinize bayram ettirecek türden.

2004 yılında yayınlanan Metal Gear Solid 3: Snake Eater'in remake sürümü, konusu açısından orijinal versiyon ile aynı olacak. Önümüzdeki yıl yayınlanması planlanan oyunda, askerî casus olan Snake'in maceralarına eşlik edeceğiz. PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürülecek oyunun fiyatı ve sistem gereksinimleri, şimdilik belli değil.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater için hazırlanan ilk oynanış videosu: