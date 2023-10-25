Steam'in Türk lirası ile ödeme almayı bıraktıktan sonra uygulayacağı fiyatlandırma politikası ortaya çıktı. Bu içeriğimizde, yeni dönemde oyun fiyatlarının nasıl değişeceğini tek tek hesaplayacağız.

Bugün ülkemizdeki en önemli gündem maddelerinden biri, dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam. Valve, sabaha karşı yaptığı bir açıklamada, Türkiye ile ilgili yeni bir karar aldığını açıkladı. Bu karar doğrultusunda Steam, artık Türk lirası ile işlem yapılmasına izin vermeyecek. 20 Kasım itibarıyla geçerli olacak düzenleme, Türk oyuncuların tüm düzenini alt üst edecek.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız haberimizde; Steam'in Türkiye'yi de içine alan MENA bölgesi için yeni bir fiyatlandırma politikası uygulayabileceğinden bahsetmiştik. İşte şimdi, bu fiyatlandırma politikasının nasıl uygulanacağı belli oldu. Biz de bu fiyatlandırmadan yola çıkarak, Türkiye'de en çok satan 10 oyunun fiyatında nasıl bir değişim yaşanacağını hesapladık. Gelin lafı hiç dolandırmadan, Türk oyuncuların nasıl fiyatlarla karşılaşacaklarına bakalım.

Hesaplamaya geçmeden önce Steam'in yeni fiyatlandırma politikasına bakalım. Hem Dora Özsoy hem de steamdb tarafından paylaşılan veriler, Türkiye'deki oyuncular için de geçerli olacak yeni sistemi gözler önüne seriyor.

Önce sistemin nasıl işlediğini, bir örnekle anlayalım:

Webtekno olarak X isimli bir oyun geliştirdik ve bunu da Steam üzerinden yayınlamaya karar verdik. Oyunun fiyatını da Steam geliştirici paneli üzerinden 19,99 dolar olarak belirledik. Steam, bu panelde bize MENA bölgesi için bir tavsiye verecek. Kaynaklarımızın paylaştığı tablolara göre 19,99 doların MENA bölgesindeki karşılığı 10,49 dolar olacak. Biz de bunu kabul ettik diyelim. Siz değerli okurlarımız, bu oyunu satın almak istediğinizde 10,49 doların TL karşılığını ödeyeceksiniz. Bugünün kuru 28,12 olduğunu göz önünde bulundurursak ödeyeceğiniz tutar, 295 TL olacak. Tabii geliştiricilerin buna uymama seçenekleri olduğunu da söyleyelim. Tüm dünyaya 19,99 dolardan sattığımız bir oyunu, Türkiye'de 100 TL'ye de satabiliriz.

Steam'in MENA bölgesi için tavsiye ettiği fiyatlar şöyle:

ABD Fiyatı MENA için tavsiye edilen fiyat 1.99 USD 1.49 USD 5.99 USD 3.59 USD 10.99 USD 6.29 USD 15.99 USD 8.49 USD 19.99 USD 10.49 USD 24.99 USD 12.49 USD 29.99 USD 14.99 USD 39.99 USD 18.99 USD 49.99 USD 22.99 USD 59.99 USD 26.99 USD 69.99 USD 32.99 USD 79.99 USD 36.99 USD 89.99 USD 41.99 USD 99.99 USD 45.99 USD 119.99 USD 55.99 USD 129.99 USD 59.99 USD 149.99 USD 69.99 USD 199.99 USD 92.99 USD

Yukarıdaki tablo, az önceki örnekte de anlattığımız gibi Steam'in tavsiye ettiği oranlar. Steam, yukarıdaki tablo da diyor ki "Sen ABD'de 49,99 dolar karşılığında satacağın bir oyunu MENA bölgesinde 22,99 dolara sat. Buradaki oyuncuların gücü ancak buna yeter." Bu tablo, Türk oyuncuların video oyunlara, dolar bazında daha uygun fiyattan ulaşacaklarını gözler önüne seriyor. Olayın karıştığı nokta ise TL dönüşümünün olmayacak oluşu. Artık oyuncular, yukarıdaki tablonun TL dönüşümünü doğrudan ödeyecekler.

Peki yukarıdaki tabloya göre Türkiye'de en çok satan oyunların fiyatı nasıl değişir?

İçeriğimizin bu bölümünde, en önemli meseleye geçmiş bulunuyoruz. Şimdi şöyle bir hesap yapacağız. Steam'in paylaştığı veriler doğrultusunda, önce Türkiye'de geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlarının güncel fiyatlarını inceleyeceğiz. Sonda da bu fiyatları, yukarıdaki tabloya göre yeniden düzenleyeceğiz. Hadi başlayalım.

Türkiye'de en çok satan oyunlar ve güncel fiyatları:

Oyun Fiyatı Counter-Strike 2 Oynaması Ücretsiz EA SPORTS FC 24 1.199,99 TL Diablo IV 1.729,00 TL Euro Truck Simulator 2 299,00 TL Football Manager 2024 899,00 TL Battlefield 2042 599,99 TL Apex Legends Oynaması Ücretsiz Mortal Kombat 11 669,00 TL GTA 5 735,00 TL Cities: Skylines II 649,00 TL

20 Kasım itibarıyla Türkiye'de en çok satan oyunların fiyatı, dolar kuru 28,12 olarak kalması hâlinde şöyle olacak:

Oyun Fiyatı (ABD- dolar) Fiyatı (MENA - Türk lirası) Counter-Strike 2 Oynaması Ücretsiz Oynaması Ücretsiz EA SPORTS FC 24 69,99 dolar 32,99 dolar (927 TL) Diablo IV 69,99 dolar 32,99 dolar (927 TL) Euro Truck Simulator 2 19,99 dolar 10,49 dolar (295 TL) Football Manager 2024 59,99 dolar 26,99 dolar (760 TL) Battlefield 2042 59,99 dolar 26,99 dolar (760 TL) Apex Legends Oynaması Ücretsiz Oynaması Ücretsiz Mortal Kombat 11 49,99 dolar 22,99 dolar (646 TL) GTA 5 29,99 dolar 14,99 dolar (421 TL) Cities: Skylines II 49,99 dolar 22,99 dolar (646 TL)

Yukarıdaki tablo, Steam'in yeni fiyatlandırma politikasının aslında işimize yarayabileceğini düşündürüyor. Ancak bunun sadece tavsiye edilen fiyatlara uyulması hâlinde geçerli olacağını da unutmamak lazım. Neticede bir geliştirici, ABD'de 69,99 dolara sattığı bir oyunu MENA bölgesinde 32,99 dolara satmak istemeyebilir. Diyelim ki böyle bir senaryo ile karşılaştık:

Güncel fiyatı 1.199,99 TL olan EA SPORTS FC 24, ABD'de 69,99 dolar karşılığında satılıyor. Electronic Arts bu oyunu Türkiye'de de 69,99 dolar karşılığında satmak isterse Türk oyuncunun cebinden çıkacak olan para, güncel kur üzerinden 1.970 TL seviyesine yükselir. Bu arada; EA SPORTS FC 24'ün güncel fiyatı, 42,66 dolara denk geliyor. Electronic Arts, oyunu aynı fiyattan satmaya devam ederse ödeyeceğimiz tutar, 1.312 TL olacaktır. Buradaki en kritik husus, geliştiricilerin tavrı olacak...