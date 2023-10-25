Bugün ülkemizdeki en önemli gündem maddelerinden biri, dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam. Valve, sabaha karşı yaptığı bir açıklamada, Türkiye ile ilgili yeni bir karar aldığını açıkladı. Bu karar doğrultusunda Steam, artık Türk lirası ile işlem yapılmasına izin vermeyecek. 20 Kasım itibarıyla geçerli olacak düzenleme, Türk oyuncuların tüm düzenini alt üst edecek.
Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız haberimizde; Steam'in Türkiye'yi de içine alan MENA bölgesi için yeni bir fiyatlandırma politikası uygulayabileceğinden bahsetmiştik. İşte şimdi, bu fiyatlandırma politikasının nasıl uygulanacağı belli oldu. Biz de bu fiyatlandırmadan yola çıkarak, Türkiye'de en çok satan 10 oyunun fiyatında nasıl bir değişim yaşanacağını hesapladık. Gelin lafı hiç dolandırmadan, Türk oyuncuların nasıl fiyatlarla karşılaşacaklarına bakalım.
Hesaplamaya geçmeden önce Steam'in yeni fiyatlandırma politikasına bakalım. Hem Dora Özsoy hem de steamdb tarafından paylaşılan veriler, Türkiye'deki oyuncular için de geçerli olacak yeni sistemi gözler önüne seriyor.
Önce sistemin nasıl işlediğini, bir örnekle anlayalım:
Steam'in MENA bölgesi için tavsiye ettiği fiyatlar şöyle:
|ABD Fiyatı
|MENA için tavsiye edilen fiyat
|1.99 USD
|1.49 USD
|5.99 USD
|3.59 USD
|10.99 USD
|6.29 USD
|15.99 USD
|8.49 USD
|19.99 USD
|10.49 USD
|24.99 USD
|12.49 USD
|29.99 USD
|14.99 USD
|39.99 USD
|18.99 USD
|49.99 USD
|22.99 USD
|59.99 USD
|26.99 USD
|69.99 USD
|32.99 USD
|79.99 USD
|36.99 USD
|89.99 USD
|41.99 USD
|99.99 USD
|45.99 USD
|119.99 USD
|55.99 USD
|129.99 USD
|59.99 USD
|149.99 USD
|69.99 USD
|199.99 USD
|92.99 USD
Yukarıdaki tablo, az önceki örnekte de anlattığımız gibi Steam'in tavsiye ettiği oranlar. Steam, yukarıdaki tablo da diyor ki "Sen ABD'de 49,99 dolar karşılığında satacağın bir oyunu MENA bölgesinde 22,99 dolara sat. Buradaki oyuncuların gücü ancak buna yeter." Bu tablo, Türk oyuncuların video oyunlara, dolar bazında daha uygun fiyattan ulaşacaklarını gözler önüne seriyor. Olayın karıştığı nokta ise TL dönüşümünün olmayacak oluşu. Artık oyuncular, yukarıdaki tablonun TL dönüşümünü doğrudan ödeyecekler.
Peki yukarıdaki tabloya göre Türkiye'de en çok satan oyunların fiyatı nasıl değişir?
İçeriğimizin bu bölümünde, en önemli meseleye geçmiş bulunuyoruz. Şimdi şöyle bir hesap yapacağız. Steam'in paylaştığı veriler doğrultusunda, önce Türkiye'de geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlarının güncel fiyatlarını inceleyeceğiz. Sonda da bu fiyatları, yukarıdaki tabloya göre yeniden düzenleyeceğiz. Hadi başlayalım.
Türkiye'de en çok satan oyunlar ve güncel fiyatları:
|Oyun
|Fiyatı
|Counter-Strike 2
|Oynaması Ücretsiz
|EA SPORTS FC 24
|1.199,99 TL
|Diablo IV
|1.729,00 TL
|Euro Truck Simulator 2
|299,00 TL
|Football Manager 2024
|899,00 TL
|Battlefield 2042
|599,99 TL
|Apex Legends
|Oynaması Ücretsiz
|Mortal Kombat 11
|669,00 TL
|GTA 5
|735,00 TL
|Cities: Skylines II
|649,00 TL
20 Kasım itibarıyla Türkiye'de en çok satan oyunların fiyatı, dolar kuru 28,12 olarak kalması hâlinde şöyle olacak:
|Oyun
|Fiyatı (ABD- dolar)
|Fiyatı (MENA - Türk lirası)
|Counter-Strike 2
|Oynaması Ücretsiz
|Oynaması Ücretsiz
|EA SPORTS FC 24
|69,99 dolar
|32,99 dolar (927 TL)
|Diablo IV
|69,99 dolar
|32,99 dolar (927 TL)
|Euro Truck Simulator 2
|19,99 dolar
|10,49 dolar (295 TL)
|Football Manager 2024
|59,99 dolar
|26,99 dolar (760 TL)
|Battlefield 2042
|59,99 dolar
|26,99 dolar (760 TL)
|Apex Legends
|Oynaması Ücretsiz
|Oynaması Ücretsiz
|Mortal Kombat 11
|49,99 dolar
|22,99 dolar (646 TL)
|GTA 5
|29,99 dolar
|14,99 dolar (421 TL)
|Cities: Skylines II
|49,99 dolar
|22,99 dolar (646 TL)
Yukarıdaki tablo, Steam'in yeni fiyatlandırma politikasının aslında işimize yarayabileceğini düşündürüyor. Ancak bunun sadece tavsiye edilen fiyatlara uyulması hâlinde geçerli olacağını da unutmamak lazım. Neticede bir geliştirici, ABD'de 69,99 dolara sattığı bir oyunu MENA bölgesinde 32,99 dolara satmak istemeyebilir. Diyelim ki böyle bir senaryo ile karşılaştık:
Güncel fiyatı 1.199,99 TL olan EA SPORTS FC 24, ABD'de 69,99 dolar karşılığında satılıyor. Electronic Arts bu oyunu Türkiye'de de 69,99 dolar karşılığında satmak isterse Türk oyuncunun cebinden çıkacak olan para, güncel kur üzerinden 1.970 TL seviyesine yükselir. Bu arada; EA SPORTS FC 24'ün güncel fiyatı, 42,66 dolara denk geliyor. Electronic Arts, oyunu aynı fiyattan satmaya devam ederse ödeyeceğimiz tutar, 1.312 TL olacaktır. Buradaki en kritik husus, geliştiricilerin tavrı olacak...