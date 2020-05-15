Metal Gear Solid Filmi İçin Konsept Görüntüler Paylaşıldı

Hideo Kojima’nın efsane oyunu Metal Gear Solid’in film uyarlaması üzerinde çalışan yönetmen Jordan Vogt-Roberts, film için bazı konsept tasarım görüntüleri paylaştı.

Kong: Kafatası Adası gibi filmlerden tanıdığımız başarılı yönetmen Jordan Vogt-Roberts, uzun bir süredir Hideo Kojima efsanesi olan Metal Gear Solid’in film uyarlaması üzerinde çalışıyor. Filmi 2014’ten beri çekmeye çalışan yönetmen, henüz film hakkında somut bir adım atabilmiş değil. Yine de Metal Gear Solid hayranlarının çok seveceği bazı konsept tasarımları paylaştı.

Film için sürekli paylaşımlar yapan Vogt-Roberts, son olarak Metal Gear REX’in konsept tasarımlarını içeren bir tweet paylaştı. Ayrıca Gray Fox’un Cyborg Ninja’ya dönüştükten sonra hareketli konsept tasarımını gösteren bir video da paylaşan yönetmen, uzun bir süre geçmesine rağmen hala dört gözle filmi bekleyen hayranları da son derece mutlu etti.

Film ne durumda?

Film hakkında yapılan tüm açıklamalar büyük bir yavaşlık halinde devam ediyor. Yapılan son açıklama, birkaç ay önce senaryonun taslak haline geldiği duyurusuydu. Ayrıca Star Wars’un son filmlerinde gördüğümüz Oscar Isaac’in Metal Gear Solid filminde Solid Snake oynamaya ilgi duyduğunu öğrenmiştik.

Daha önce filmin adaptasyon süreci hakkında konuşan Vogt-Roberts, Metal Gear Solid’in yetişkin içerikli bir film olması gerektiğini ve Hideo Kojima’nın oyunundaki etkiyi korumak istediğini söylemişti.

Uzun metrajlı olarak gelebilir

Vogt Roberts, daha önce yaptığı açıklamalarda oyunun uzun metrajlı bir film olarak gelmesi için bir yol bulduğunu da açıklamıştı. “Açıkçası sadece bir hikaye anlatmak neredeyse imkansız. Bu oyunun tam olarak ne anlama geldiğini fark etmeniz lazım” şeklinde açıklama yapan yönetmen, Metal Gear Solid filmi hakkında son derece heyecanlı görünüyor.