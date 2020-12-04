Deadline tarafından paylaşılan habere göre uzun süredir beklediğimiz Metal Gear Solid filminin başrolünde Oscar Isaac yer alacak. Solid Snake rolünü canlandıracak Isaac, daha önce pek çok büyük yapımda karşımıza çıkmıştı.

Oyun dünyasının en ünlü isimlerinden birisi olan Hideo Kojima, günümüzde halen popülerliğini sürdürmeye devam eden Metal Gear serisinin de arkasındaki isimdi. Konami tarafından geliştirilen oyun serisi, üçüncü oyundan itibaren Metal Gear Solid ismiyle oyunculara hitap etmişti.

Fakat oyun serisinin yalnızca bir oyun şeklinde kalmayacaktı. Metal Gear Solid'in Sony tarafından sinemaya uyarlanacağı açıklanmıştı. Ancak bugüne kadar merakla beklenen yapımda Solid Snake'i canlandıracak belli olmamıştı. İşte bugün oyun serisinin baş kahramanını gerçek dünyaya taşıyacak isim belli oldu.

Solid Snake'i canlandıracak aktör seçildi:

Deadline'ın haberine göre Metal Gear Solid filminde Solid Snake'e can verecek oyuncu Oscar Isaac oldu. Oscar Isaac, bugüne kadar yeni Star Wars üçlemesinde, Ex Machina ve Inside Llewyn Davis yapımları ve daha birçok yapımda karşımıza çıkmıştı. Başrol için Oscar Isaac'in seçilmesi pek çok kişiyi de heyecanlandırdı.

Aslında Oscar Isaac'in Solid Snake olarak karşımıza çıkacağı daha önce hem kendisi hem de filmin yönetmeni Jordan Vogt-Robert tarafından çıtlatılmıştı. 2019 yılının mart ayında Isaac, IGN'le yaptığı röportajda oyundan uyarlanma olan bir yapım olarak en çok Metal Gear Solid'de olmak istediğini söylemişti.

Filmin yönetmeni olan Jordan Vogt-Robert'sa Oscar'ın bu sözlerine karşılık topun Oscar'da olduğunu söyleyerek bu seçime zaten razı olduğunu belirtmişti. 2012 yılından bu yana geliştirilen Metal Gear Solid filmi, 2014 yılında Jordan Vogt-Robert'ın kanatları altına girmişti.

Metal Gear Solid filmi hakkında bugün yeni bir gelişmenin yaşanmış olması pek çok oyuncu gibi bizi de sevindirdi. Uzun süredir yolunu gözlediğimiz ve görünüşe göre bir süre daha gözlemeye devam edeceğiz bu film umuyoruz ki oyun dünyasını en iyi şekilde gerçek dünyaya taşıyabilir.