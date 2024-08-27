İnek bağırsaklarının mikrobiyomlarını düzenlemek, çevreye olan etkilerini ciddi oranda azaltacak.

İnekler çok miktarda metan gazı üretiyor. Araştırmalara göre tek bir inek bir günde 120 kilograma kadar metan üretebiliyor. Bu da dünya genelinde inekler tarafından salınan 104 milyar kilogramı buluyor. Metan bir sera gazı olarak Dünya'nın atmosferinde ısıyı hapsediyor ve küresel ısınmayı ciddi şekilde arttırıyor.

Kaliforniya Üniversitesi Davis ve İnovatif Genomik Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, genetik düzenleme yoluyla metansız inekler üretmek için çalışıyorlar. İneklerin metan emisyonları mide odasında başlıyor. Burada da hayvanın yiyeceği kullanılabilir enerjiye dönüştürür. Bu süreçte de hayvanların bedeninde metan oluşur ve sonrasında da bu gaz inek vücudundan çıkar.

Bakteriler evrim geçirecek

Araştırmacılar, ineklerin rumen mikrobiyomunu değiştirerek metan emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor. Deniz yosunu yağıyla beslenen ineklerde, metan üreten arkeler yerine daha fazla enerji üreten duodenibacillus bakterisi devreye giriyor.

Öte yandan bilim insanlarının amacı ineklerin sadece beslenme şeklini değiştirmek değil. Onun yerine bakterilerin genetik yapılarını değiştirerek daha güçlü bakteriler üretmek istiyorlar. UC Davis'teki bilim insanları, buzağıların mikrobiyomunu erken dönemde probiyotik tedaviyle değiştirmeyi planlıyor. Başarılı olursa, bu yöntem çiftçiler tarafından kolayca benimsenebilir ve ineklerin verimliliğini artırabilir.

Elibe bu proje için 30 milyon dolarlık bir fon verildi. Ekip, önümüzdeki yedi yıl boyunca metan azaltma stratejisi üzerinde çalışacak. İlk deneme probiyotikleri ise iki yıl içerisinde tanıtılacak.