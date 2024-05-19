Araştırmacılar; inek, domuz ve geyik gibi canlıların atası olabilecek Militocodon lydae isimli bir tür keşfetti. Bu minik memelilerin 65 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor.

Bilim insanları, modern toynaklı hayvanların geçmişiyle ilgili önemli bir keşfe imza attı. Yeni keşfedilen ve oldukça küçük boyutlara sahip olan bir türün, günümüzdeki inek, geyik ve domuz gibi canlıların atası olabileceği ifade edildi.

Çalışma, dinozorların yok olmasından sonra gezegende ortaya çıkan memeliler konusuna ışık tutuyor. Bulguların yakın zamanda Journal of Mammalian Evolution üzerinden yayımlandığını belirtelim.

Militocodon lydae isimli bu tür, maksimum 455 gram ağırlığa sahipmiş ve dinozorlar yok olduktan sonra ortaya çıkmış

Keşfedilen yeni türe “Militocodon lydae” ismi verildi. Günümüzdeki birçok türün atası olma ihtimali üzerinde durulan bu canlıların sıçanlar civarında boyutlara sahip olduğu belirtilirken ağırlıklarının 455 grama kadar çıkabildiği aktarıldı. Yukarıdan bu canlının bir tasvirini görebilirsiniz.

Militocodon lydae, ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Coral Bluffs isimli bir fosil alanında keşfedilen kafatası ve çene kemikleri sayesinde tanımlanabildi. Araştırmacılar, türün 65 milyon yıl önce civarında yaşadığını düşünüyor. Yani dinozorların yok olmasından kısa bir süre sonra ortaya çıkmışlar.

Yeni keşfedilen tür, dinozorların yok oluşunun ardından sonra ortaya çıkan ilk memeli türlerinden olan “Periptychidae” familyasının gizemlerine ışık tutabilme potansiyeline sahip. Uzmanlar, bu memelilerin evrimsel tarihinin çözülmesinde önemli bir adımı temsil edebileceğini belirtirken gelişmiş tarama teknikleri, diğer türlerle yapılan diş karşılaştırmaları ve 3D rekonstrüksiyon gibi tekniklerle incelediklerini ekliyorlar. Araştırmalarda, hayvanın dişlerini öğütmek değil de kesme ve ezme gibi işlevler için kullandığı görüldü. Bu da türün inek, domuz ve geyik gibi türlerin atası olabileceğinin bir işareti.

Militocodon lydae hakkında hâlâ çok fazla şey bulunabilmiş değil. Hayvanın gerçekten de düşündüğümüz gibi bir tür olduğunu anlamak için hâlâ daha fazla keşfe ve çalışmaya ihtiyaç var. Yeni keşiflerle, erken memeliler hakkında daha fazla şey öğrenebiliriz.