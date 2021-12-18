Metaverse için hazırlanan sanal dünya Horizon Worlds'de bir cinsel taciz vakası yaşandı. Sanal dünyanın kapalı betasında yer alan bir kadın, başına gelenleri, "VR'da olmak, olayı daha yoğun hale getiriyor." diyerek anlattı.

Meta'nın Metaverse için hazırladığı ve Meta'nın sahibi olduğu sanal gerçeklik (virtual reality-VR) şirketi Oculus'ın ürettiği Quest gözlükleriyle erişilebilen Horizon Worlds isimli sanal dünyada bir cinsel saldırı vakası yaşandı. Horizon Worlds'ün 2019 yılında başlatılan beta sürümünde bulunan ismi açıklanmayan bir kadın, 26 Kasım'da tacize uğradığını açıkladı.

Independent Türkçe’nin haberine göre Meta, olayın üzerine iç soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, kullanıcının sanal ortamda tacizi önlemek adına tasarlanan güvenlik özelliğini etkinleştirmediği ortaya çıktı.

Sanal dünyada yaşanan tacizin gerçek hayattakinden bir farkı yok

Kapalı betaya katılan Kadın, uğradığı tacizi Facebook'taki Horizon Worlds grubunda, "Normal internette cinsel tacizin şakası yok. Ancak VR'da olmak, olayı daha yoğun hale getiriyor. Dün sadece elle tacize uğramadım. Bu davranışı destekleyenler de vardı. Yaşananlar, beni Plaza'da (kullanıcıların oluşturduğu dünyalara ve oyunlara girmek için kullanılan toplanma yeri) yalnız hissettirdi" ifadeleriyle paylaştı.

Meta'nın Horizon Worlds başkan yardımcısı olan Vivek Sharma, olaya dair olarak "kesinlikle talihsizlik" şeklinde konuştu. Buna ek olarak Sharma, bu yaşananların, platformda kendisini güvende hissetmeyenlerin diğer kullanıcılarla etkileşim kurmasını engelleyen Safe Zone (Güvenli Bölge) adlı özelliği "kolay ve erişilebilir" hale getirmeye yarayacağını da sözlerine ekledi. Öte yandan Meta sözcüsü Kristina Milian ise şirketin sunduğu bu özelliklerin kullanılmamasının bir kullanıcı hatası olmadığını ve platformun, bu tarz özelliklerin nasıl kullanıldığını anlamak ve kullanıcıların problemlerini daha kolay bildirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmeye devam edileceğini ifade etti.

Uzmanlar ise sanal dünyada meydana gelen tacizin gerçek hayattakinden herhangi bir farkı olmadığını aktardı. Çevrimiçi taciz üzerine çalışmalar yürüten akamedisyen Kahterine Cross da sanal dünyaların, insanların fiziksel bir alanda bulunduğunu ve bedensel aktivitelerin üç boyutlu bir ortamda yaşandığını düşünmesini sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirtti. Bu sebeple de bu platformlarda kişilerin deneyimlediği tacizlerin oldukça tehlike arz ettiğini kaydeden Cross, buna ek olarak Safe Zone özelliğinin taciz vakalarının önüne geçmek için yetersiz olduğunu söyledi.