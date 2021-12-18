Meta tarafından yapılan açıklamalarda dünya genelinde 50 bin kişinin kötü niyetli şirketler tarafından izlendiği belirtildi. Dev şirket bu izleme faaliyetlerini yürütenlerle mücadele için 1.500 hesabın askıya alındığını duyurdu.

Sosyal medya platformları birçoğumuzun hayatının merkezinde yer alıyor. Ancak bu platformların kullanıcı gizliliği konusundaki sorunları da günden güne artıyor. Şimdi de ABD merkezli Meta (eski adıyla Facebook), kullanıcıların izlendiğinin tespit edilmesi gerekçesiyle binden fazla hesabın askıya alındığını duyurdu.

Facebook’un çatı şirketi Meta tarafından yapılan açıklamalarda, sosyal medya platformlarında bulunan 50 bin kullanıcının ‘casusluk’ faaliyetlerine maruz kaldığı ve izlendiği belirtildi. ABD merkezli dev şirket, tespit edilen bu faaliyetler ile alakalı 1.500 hesabın askıya alındığını açıkladı.

1.500 hesap askıya alındı

Meta tarafından yapılan açıklamalarda, şirketin sahibi olduğu sosyal medya platformlarında 50 bin kişinin ‘ajanlık’ yapan şirketler tarafından izlendiği duyuruldu. Şirket bu 50 bin kullanıcının, maruz kaldığı casusluk hakkında bilgilendirildiğini de açıklamalarına ekledi. Bunun ardından da bu faaliyetlerle bağlantılı 1.500 hesabın, kuralları ihlal etmesi gerekçesiyle askıya alındığı ifade edildi.

Dev şirketin açıklamalarına göre ‘casusluk’ faaliyetlerini sürdüren şirketler; Kuzey Makedonya, İsrail ve Hindistan gibi ülkelerde yer alıyor. Buna ek olarak Çin’de de bu tarz faaliyet gösteren bir grubun olduğu; ancak bu gruptaki kişilerin kimliğinin henüz tespit edilemediği de Meta tarafından aktarıldı. Yetkililere göre bu şirket ve gruplar, dünya çapına yayıldı ve 100’den fazla ülkede bulunan kullanıcıları izleyerek bilgi toplamayı hedefledi.

Casus yazılımlar kullanılıyor

Meta’nın açıklamalarında bu faaliyetlerden en çok ABD, Yeni Zelanda, Meksika, Polonya ve Hong Kong’ta yaşayan kullanıcıların etkilendiği kaydedildi. Yetkililer, kötü niyetli bu şirketlerin kurbanlarına sahte hesaplar yardımıyla eriştiğini ve casus yazılımlar yükleyerek kullanıcıları izlemeye çalıştığını düşünüyor.

Daha önce de Meta’ya bağlı WhatsApp da bu tarz bir gerekçeyle İsrail merkezli yazılım şirketi NSO’ya dava açmıştı. Açılan davada NSO’nun ‘Pegasus’ isimli casusluk yazılımının insanları izlemek için kullanıldığı belirtilmişti. NSO ise bu iddiaları yalanlamış, Pegasus’un terörle mücadele için kullanıldığını söylemişti. Artan bu baskılar sebebiyle de geçtiğimiz günlerde Pegasus’un devre dışı bırakılacağı haberleri yayılmaya başlamıştı.