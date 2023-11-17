Sunucu ve Yazar Metin Uca, Hayatını Kaybetti

Geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakıma alınan ve geçtiğimiz günlerde de entübe edilen Metin Uca, hayatını kaybetti. Passaparola programı ile hafızalara kazanan usta sunucu, diğer projeleriyle de çok ses getirmişti.

Türkiye'nin en ünlü sunucularından Metin Uca, sabaha karşı hayatını kaybetti. Usta isim, geçtiğimiz günlerde aracıyla seyir hâlindeyken fenalaşmış ve trafik kazası geçirmişti. Bu olay üzerine götürüldüğü hastanede şah damarının tıkalı olduğu anlaşılan Metin Uca, yoğun bakıma alınmıştı. 15 Kasım'da entübe edilen Uca, ne yazık ki kurtarılamadı.

Metin Uca, renkli kişiliğiyle Türkiye'nin sevdiği isimlerden biriydi. Kimya ve jeoloji mühendisliğinin yanı sıra tiyatro ve gazetecilik alanlarında da eğitim alan Uca, 1987 yılında muhabir olarak çalışmaya başladı. Meslek hayatı boyunca sunuculuğun yanı sıra kitaplar yazan ve çeşitli seslendirme projelerini üstlenen Uca, 700 bölüm yayımladığı Passaparola ile hafızalara kazınmıştı.

300 binden fazla kitap sattı

Metin Uca'nın en popüler işi Passaparola olsa da edebiyat tutkunları da Uca'nın yaptığı işleri seviyordu. Eğlenceli kitaplarla karşımıza çıkan Metin Uca, yayımladığı kitaplarla 300 binden fazla satmayı başarmıştı. Tabii tüm bunlara ek olarak Günaydın Türkiye, Miras ve Pişti gibi programlarla da ses getirmeyi başardı.

"Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor."

Metin Uca'nın vefatı, menajeri Kübra Kalem Baykara tarafından duyuruldu. Baykara, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor." ifadelerini kullandı.

Webtekno ekibi olarak, tüm Metin Uca sevenlerine başsağlığı diliyoruz.