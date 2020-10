Metro Serisi Oyunlarından Gönderme Dolu 15 Sürpriz Yumurta

İlk olarak edebiyat dünyasında hayat bulan, ardından da oyun sektöründe büyük bir kitleye ulaşan Metro serisi, hikâyesi, FPS oynanışı ve hayatta kalma/korku elementleriyle oldukça sevilen bir oyun serisi. Bu içeriğimizde Metro serisi oyunlarında bulunan en iyi sürpriz yumurtalar nelermiş? Yakından bir göz atıyoruz.

Bugün Metro Exodus oyunuyla beraber iyice popülerleşen ve birçok oyuncunun vazgeçilmezi hâline gelen Metro evreni, ilk olarak Rus yazar Dmitry Glukhovsky’nin 2005 yılında piyasaya çıkan “Metro 2033” kitabı ile başladı. Metro 2033 ile serüvenine başlayan Metro serisi, 2009 yılında “Metro 2034” ve 2015 yılında “Metro 2035” kitaplarıyla yoluna devam etti.

İkinci ve üçüncü kitap arasındaki zamanda da Metro serisi, yoluna oyun sektöründen devam etmeye başladı. İlk olarak 2010 yılında piyasaya çıkan ve 4A Games tarafından geliştirilen Metro 2033’ü 2013 yılında Metro: Last Light izledi. Son olarak da 2019 yılında Metro serisi, Metro Exodus oyunuyla zirve yaptı. Metro serisi; hikâyesi, oynanışı ve korku öğeleriyle çok sevilen bir oyun serisi hâline geldi. Bu içeriğimizde Metro serisi oyunlarında bulunan en iyi sürpriz yumurtalara yakından bakıyoruz.

Oyunun geliştiricilerinden birisi Rusça metinle selam veriyor (Metro 2033):

Listeye Metro 2033 oyununda bulunan Tihar isimli silahla başlıyoruz. Dürbünlü Tihar’ın parçalarına yakından bakıldığında üzerinde Rusça yazılar olan bir batarya ile karşılaşıyoruz. Bu bataryanın üzerinde; “BATARYA. Süper güçlü bir enerji birimi. Sushka_kendisi_icat_etti tarafından geliştirilmiştir. Made in 4A Games” şeklinde bir yazı bulunuyor. Burada bulunan Sushka Rusça yazılışıyla da "Сушка" isimli kişi ise Metro 2033 geliştiricilerinden biri.

Arkadaşları tarafından torpil yapılan Rus DJ Dmitry Rise’ın fotoğrafı (Metro 2033):

Eğer müzik sektöründeyseniz ve oyun geliştirici tanıdıklarınız varsa, isminizi reklamlama kısmı bedavaya gelebiliyor. Metro 2033’te Dead City 1 bölümünde, uyuyan bir "watcher" yaratığının bulunduğu binada Dj Din Rise’ın fotoğrafı bulunabiliyor. Yerde öylece duran fotoğraf, Dmitry’nin 4A Games’te çalışan arkadaşları tarafından yerleştirilmiş.

Half Life'a ağır gönderme yapmak için bir adet levyeli iskelet (Metro 2033):

Metro serisi ilk oyunu olan Metro 2033, Easter Egg konusunda oldukça zengin bir oyun. Trolley Combat bölümünde, bölüm başlangıç sinematiği bittiğinde oyuncunun karşısında kalan ilk odada elinde levye tutan gözlüklü bir iskelet ile karşılaşılıyor. Bu levyeli iskelet ise doğal olarak Half-Life serisinin unutulmaz baş karakteri Gordon Freeman’a bir referans olarak karşımıza çıkıyor.

Left 4 Dead Metro 2033 versiyonu (Metro 2033):

Dead City 1 bölümünde bulunan bir diğer sürpriz yumurta ise direkt olarak Left 4 Dead oyununun kapağına gönderme yapıyor. Dead City 1 bölümünde bir iblisin beslendiği cesetin eli tıpkı Left 4 Dead oyununun kapağında olduğu gibi çarpıtılmış bir hâlde ve baş parmağı eksik olarak karşımıza çıkıyor.

Screamers filmi göndermesi (Metro 2033):

Metro 2033 oyununda karşımıza çıkan bir diğer ilginç gönderme ise 1995 yılında çıkan bilim kurgu filmi Screamers’a yapılıyor. Exhibition bölümünde bulunan, babasına ne gibi bir hediye istediğini anlatan çocuk, Screamers filminde bulunan David adındaki bir Type 3 Screamer insansı robota oldukça fazla benziyor.

Child bölümünde de sırtımızda taşıdığımız Sasha isimli bu çocuğun, ilk başta tamamen David’in bir kopyası olarak tasarlanması planlanıyordu. Fakat oyun çıktıktan sonra bu çocuğun sadece David’e benzer bir şekilde yer aldığını görüyoruz.

“Wall-E buradaydı” (Metro 2033):

Metro 2033’te yer alan son ilgi çekici Easter Egg ise D6 bölümünde, roket kontrol odasının yanında bulunan Wall-E referansı. Pixar’ın 2008 yapımı filminde Wall-E, hurdalar arasında toplayıcılık yaparken yeşil bir bitki buluyordu ve bu bitkiyi eski bir botun içerisine yerleştiriyordu. Aynı bitkiyi botun içine yerleştirilmiş şekilde Metro 2033’te de bulabiliyoruz.

Oyunu geliştirirken sinir krizi geçiren ekip, öfkesini oyundaki bir klavyeden çıkarmış (Metro: Last Light):

4A Games çalışanları; kendi isimlerini, eşlerinin dostlarının isimlerini ve hatta duygularını Metro evrenine dahil edip ölümsüzleştirmek için birçok ilginç yönteme başvuruyor. Blacksmith Andrew’in saklanma yerinde bulunan bir klavye, üzerine kocaman bir ekmek bıçağı saplanmış hâlde görülebiliyor. Bu üzerine bıçak saplanmış klavye ise Metro geliştiricilerinin oyunu yaparken yaşadıkları sinir krizlerine bir göndermede bulunuyor.

Oyun geliştiriclerinin aile fotoğrafları oyunda (Metro: Last Light):

Yine kendilerini oyunun evrenine kalıcı olarak entegre etmek isteyen geliştiriciler bu sefer de kendi fotoğraflarını propaganda posterlerinin yanına asıyor. Metro: Last Light oyununda haydutların müzelerden çaldıkları tüm posterler ve sanat eserleri, 4A Games çalışanları tarafından editleniyor ve birçoğu çalışanların fotoğraflarını bulunduruyor.

Metro serisi içinde Metro serisi (Metro: Last Light):

Metro: Last Light oyununda hapishaneden kaçtığımız ve yeni arkadaşlar edindiğimiz bölümde hoş bir detayla karşılaşıyoruz. Bölümdeki ofislerin bulunduğu alana ulaştığınızda masanın üzerinde Metro evrenin ilk kitabı Metro 2033 görülebiliyor.

Metro 2035 kitap reklamı (Metro: Last Light):

Metro 2035 kitabının reklam posterleri Metro: Last Light oyununda belirli alanlarda karşımıza çıkıyor. Metro 2035 posterlerinde bulunan figür ise ünlü bilim kurgu yazarı Ray Bradbury tarafından yazılan “There Will Come Soft Rains” adlı kısa hikâyenin animasyon kısa filmindeki robottan kopyalanmış. Bu kısa hikâyenin konusu da Metro serisine benzer bir şekilde nükleer felaketten sonra yok olan insan ırkını ele alıyor.

Half Life'ın başrolü Gordon Freeman tekrar ölüyor (Metro Exodus):

Gordon Freeman hayranlığı gerçekten de 4A Games çalışanlarını esir etmiş durumda. Caspian bölümünde bulunan örümcek istilasına uğramış sığınağa gittiğinizde Gordon Freeman’a oldukça fazla benzeyen bir ceset ile karşılaşıyorsunuz. Metro oyunlarının geliştiricileri ise yaptıkları açıklamalarda Half-Life’ın, Metro oyunlarını geliştirirken ana ilham kaynaklarından biri olduğunu belirtiyorlar.

Başrolümüz Artyom Baggins Orta Dünya'da Hüküm Dağı’na gidiyor (Metro Exodus):

Metro Exodus oyununun Moscow bölümünde oldukça ilginç bir toplanabilir kart ile karşılaşıyoruz. Ostankino Kulesi’nin bir fotoğrafının bulunduğu bu kartın üzerine birisi, Yüzüklerin Efendisi serisinden Sauron’un Gözü’nün bulunduğu Barad-dur kulesini çizmiş.

11 Eylül saldırısı göndermesi (Metro Exodus):

Belirli uydu görüntülerine sahip olmak için Caspian-1 Satellite Communications Center adlı mekâna ulaştığımız bölümde oldukça ilginç bir detayla karşılaşıyoruz. Aylar, yıllar ve günler olarak uydu görüntülerinin bulunduğu rafta 11 Eylül 2001 kısmında küçük bir uçak maketi bulunuyor. Bu uçak maketi ise şüphesiz olarak aynı tarihte ABD’de gerçekleşen İkiz Kuleler saldırısına gönderme olarak karşımıza çıkıyor.

Chernobyl dizisi göndermesi (Metro Exodus - The Two Colonels):

Metro Exodus oyunun ilk genişletme paketi olan The Two Colonels’de bir duvarda “3.6 R” yazısı bizleri karşılıyor. Bu yazının altında ise “OK?” yazısı bulunuyor. 3.6 R yazısı direkt olarak HBO’nun popüler dizisi Chernobyl’e gönderme olarak karşımıza çıkıyor. Bu ibare ise Chernobyl dizisinde radyasyon seviyesinin yanlışlıkla 3.6 röntgen olarak belirtilmesine refensta bulunuyor.

Aslında nükleer santralin radyasyon değeri çok daha fazlayken makinenin en fazla 3.6 değerine kadar ölçüm yapabilmesi, Çernobil faciasının en trajik gerçeklerinden birisi. Ne iyi ne de kötü olarak değerlendirilen 3.6 röntgen değeri daha sonradan günümüz dillerine bir deyim olarak yerleşiyor ve şöyle böyle durumları belirtmek için kullanılıyor.

Metro serisi, yıllar boyunca içerisinde birçok referansı barındıran ve oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan bir oyun serisi hâline geldi. En son Metro Exodus ile oldukça iyi iş başaran ve devam oyunlarında dâhi çıtayı yükseltmeye devam eden Metro serisi, bir süre daha sistemlerimizde yerini alacak ve adından söz ettirecek gibi duruyor. Metro serisi oyunlarında yer alan sürpriz yumurtalar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? İncelediğimiz sürpriz yumurtalardan kaç tanesini keşfedebilmiştiniz?