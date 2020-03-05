Avustralyalı mühendislerden oluşan bir araştırmacı ekibi, enerji depolamak için bu sefer organik bir maddeyi kullandılar. Araştırmacılar, meyve artıklarında enerji depolamayı başardılar.

Fosil yakıtlara bağımlı enerji alt yapımızı sürdürülebilir bir süreç haline getirmek için bilim insanları, farklı alanlarda çalışmalar yürütüyorlar. Sürdürülebilir bir süreç elde etmek için üzerinde çalışma yürütülen alanlardan biri de enerji depolama yolları. Bazı araştırmacılar, enerji depolamak için biyo atıkları kullanmayı deniyorlar. Biyo atıkların kullanıldığı bir enerji depolama yöntemi araştırmalarından biri de Avustralya’da yapıldı.

Mühendislerden oluşan ekip, biyo atıklardan enerji depolama aracı oluşturmak için bu zamana kadar karpuz artıkları, pomelo kabukları ve kağıt atıklarını kullanmayı denediler. Son demede kullanılan durian meyvesi ise nihayet enerji depolanması konusunda başarılı sonuçlar sundu.

Araştırmacılar, enerji depolamak için durian bitkisinin çekirdeklerini ultra hafif ve gözenekli bir aerojele dönüştürdüler. Meyvenin çekirdeklerini aerojele dönüştürmek için ısıl işlem kullanıldı. Aerojele dönüştürülen çekirdekler daha sonra soğutuldu ve metal oksitle kaplandılar.

Karbon zengini olan aerojelin dönüşümü sonrasında yapılan denemelerde, şarj ve deşarj işlemleri başarı ile tekrarlanabildi. Yapılan bu başarılı denemeler, toksik metallerin yerinde biyo atıklarında pillerde kullanılabileceğini gösteriyor.

Kullanılabilecek düzeyde enerji depolayabilen bir süper kapasitör oluşturmak için ne kadar meyve kullanılması gerektiği şu an için bilinmiyor. Ancak çalışmalar araştırmacılar tarafından bu yönde hala devam ettiriliyor.

Bugün elimizde olan enerji elde etme ve depolama yöntemleri ile bu yöntem karşılaştırıldığında, meyve çekirdeklerinin enerji depolanmasında kullanılması daha temiz ve sürdürülebilir olacaktır. Şimdi sadece yapılması gereken meyve çekirdeklerinin pillerde nasıl kullanılacağını bulmaktır.