Araştırmacılar, Virüsleri Kullanarak Pil Geliştirdiler

MIT’den bilim insanları çok ilginç bir yöntem kullanarak yeni bir pil teknolojisi geliştirdiler. Araştırmacılar, virüsleri kullanarak bir pil teknolojisi geliştirmeyi başardılar.

Pille çalışan cihazların hızla gelişen teknolojileri ve özellikle elektrikli araçların çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmiş olması, pil teknolojileri üzerinde farklı çalışmaları da gündeme getirmeye başladı. Ancak bu zamana kadar gördüğümüz en ilginç pil teknolojisi çalışmasını MIT’den bilim insanları yaptı.

MIT’de biyomühendislik alanında profesör olan Angela Belcher, son on yıldır milyonlarca virüsü bir araya getirerek bir pil teknolojisi geliştirmek için çalışıyor. Yapılan yeni açıklamalar virüslerle çalışan pil teknolojisinin başarıya ulaştığını gösteriyor.

Belcher, öncelikle bakterileri enfekte etmek için genetik olarak tasarlanmış bakteriyofajları manipüle ediyor. Bunun sonucunda da bu bakterilerin milyonlarca kopyası ortaya çıkıyor. Bu işlemin ardından pil elektrotunun içinde kullanılan bir kobalt oksit nanotel gibi bir malzeme oluşturmak için virüsler zorlanıyor.

Araştırmacılar, virüslerle oluşturulacak bu şekilde bir elektrotun pillerin şarj ve deşarj oranlarını uzatabileceğini belirtiyorlar. Belcher, virüslerle oluşturulan bu pil teknolojisi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Laboratuvarımın şu anda tamamen odaklandığı tek şey, en temiz teknolojiyi elde etmek” dedi.

Virüslerle oluşturulacak pil teknolojisini piyasada görmek için biraz daha zamana ihtiyaç var. Teknolojinin geleneksel pillerle rekabet edebileceği bir noktaya ulaştırılması için daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duyuyor. Araştırmacılar, pil üretim tesisi kurmak için çok fazla virüsün gerekeceğini ve bu seviyeye ulaşmanın çok kolay olmadığını açıkladılar.