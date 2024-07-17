MG, MG Ready ismini verdiği yepyeni bir program başlattı. Dünyada ilk kez ülkemize sunulan program, müşterilerin arabaları kiralayıp kullandıktan sonra satın almasına olanak tanıyor.

SAIC çatısı altında faaliyetlerini sürdüren otomobil devi MG, Türkiye’deki kullanıcılarına yönelik yepyeni bir program başlattı. MG Ready ismi verilen program, dünyada ilk kez ülkemizde hayata geçirildi.

MG Ready, Türkiye’deki müşterilerin teslime hazır araçları hemen satın almasına olanak tanıyor. Buna ek olarak müşterilere aylık ücret karşılığında üyelikle araçları kullanmayı başlayıp diledikleri anda da satın alma imkânı da sunuluyor.

Kiralayıp kullandığınız araçları satın alabiliyorsunuz

Teslime hazır MG’leri direkt olarak müşterilerle buluşturan programın amacı farklı kategorilerden MG markalı otomobilleri hızlı bir şekilde teslim almasını sağlamak. Programda stoklar dahilinde 3 fiyat kategorisi var:

0 km araçlar

6 bin – 15 bin km araçlar

15 bin 1 – 25 bin km araçlar

Bu araçlar, müşterilerin tercihine göre hemen satın alınabiliyor. Müşteriler isterlerse üyelik hizmetinden de yararlanabiliyor. Kiralama hizmeti diyebileceğimiz bu üyelikte aylık para ödeyip aracı kullanabiliyorsunuz ve dilediğiniz zaman satın alabiliyorsunuz. Aylık üyelik ücreti şirket tarafından 24 bin 900 TL + KDV olarak açıklanmış.

MG Ready programında şirket, kullanıcının sahip olmak istediği MG modeli, km ve renk tercihlerini seçtikten sonra 10 bin TL rezervasyon bedeli karşılığında seçilen aracın fiyatını 7 gün sabitliyor. Ayrıca bu bedelle sırada öncelik de kazanılabiliyor. Üyelik ve satın alımdan vazgeçildiği durumda rezervasyon bedelinin iade edildiği de eklenmiş.

Kiralama yöntemi için önce web sitesinden rezervasyon yapılıyor ve teslimat için yetkili satıcı seçiliyor. Ardından işlemler tamamlanıp üyelik onayı alan kullanıcı, 100 bin TL güvence bedeli ile istedikleri aracı kullanmaya başlayabiliyor. Üçüncü aydan itibaren de rayiç kullanılmış araç bedeliyle o otomobili satın alabiliyorlar. Son olarak lansmana özel olarak programa Vespa da eklenmiş. Böylece 0 km’yi tercih edenler, araçlara Vespa Primavera 125 scooter ile birlikte sahip olabiliyorlar.

MG Ready kampanyasına ulaşmak ve diğer tüm detaylarına göz atmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.