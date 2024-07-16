Çinli otomobil devi MG'nin İspanya'ya fabrika kuracağı iddia edildi. Macaristan ve Çekya da değerlendirilen bölgeler arasında. Firma, daha yakın bir geçmişte Türkiye'de fabrika kurabileceğini açıklamıştı.

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli otomobil üreticisi MG'nin, İspanya'ya fabrika kurmayı planladığı bildirildi. Çin'den gelen haberlere göre MG, bu hamle ile Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konan ve Çin'den gelen otomobilleri kısıtlayan düzenlemeleri aşmış olacak. Bu arada; MG'nin Türkiye'ye fabrika kurma planları da bir dönem gündemdeydi. Hatta MG'yi Türkiye'ye getiren Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, fabrika için adım atılabileceğini söylemişti.

İspanyol kaynakların iddiasına göre MG, henüz kesin bir karar vermedi. Hatta şirket, daha ucuz işçilik maliyetleri nedeniyle Macaristan ile Çekya'yı da değerlendirmeye almış durumda. Ancak Kaynaklar, Macaristan ile Çekya'yı dile getirirken, Türkiye ile ilgili hiçbir şey söylemediler. Hâl böyle olunca şirketin Türkiye planlarının rafa kalkmış olabileceği olasılığını göz önünde bulundurmak gerek.

Peki neden İspanya?

İspanyol kaynaklara göre MG'nin İspanya'yı tercih etmesinin başlıca iki nedeni var. Bu nedenlerin ilki, İspanya'nın Birleşik Krallık'a yakın olması. Öte yandan; firmanın İspanya'da da yoğun ilgi gördüğü zaten biliniyor. Hâl böyle olunca İspanya, çok da anlamsız değil gibi görünüyor.

Edinilen bilgilere göre MG, fabrika ile ilgili nihai kararını 30 Eylül tarihine kadar verecek. Bunun üzerine de fabrikanın inşa çalışmaları başlayacak. Son olarak, söz konusu fabrikada ilk otomobilin, 2027'de banttan inmesi planlanıyor bilgisini de paylaşalım.