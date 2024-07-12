MG, sevilen SUV modeli HS'yi tamamen yeniledi. Oldukça modern bir görünüme kavuşan otomobil, motor açısından değişiklik görmedi. MG HS, en çok da tasarımıyla gündem olacak gibi görünüyor.

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli otomobil devi MG, sevilen SUV modeli HS'yi yeniledi. Hem tasarım hem de motor bölümünde bazı değişiklikler gören otomobil, tüketicilerin ilgisini her zamankinden daha fazla çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Yenilenen MG HS, oldukça modern bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; yenilenen panjur tasarımı, far tasarımının incelmesini sağladı. Aracın arka kısmına baktığımız zaman da tamamen yenilenen bir tasarımla karşılaşıyoruz. Geleneksel aydınlatmalar gitmiş ve yerine ışık barı eklenmiş durumda. Yeni MG HS, en çok da tasarımı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda yenilenen MG HS

Aracın iç kısmına baktığımız zaman ise yenilenen bir direksiyon tasarımı ile karşılaşıyoruz. Her ikisi de 12.3 inç boyutlu olan tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı da karşımıza çıkan tasarım detayları arasında bulunuyor. Orta konsolda ise oldukça sıradan bir vites topuzu ile karşılaşıyoruz.

Kaput altında, Türkiye'deki MG hayranlarını ilgilendiren bir şey yok. Çünkü yenilenen MG HS'de 1.5 litrelik 169 beygir gücündeki motor seçeneği bulunmaya devam edecek. Bazı pazarlarda bulunan şarj edilebilir hibrit motorlu versiyonda ise bazı teknik iyileştirmeler yapıldı.

MG tarafından yapılan açıklamaya göre yenilenen HS, sonbahar mevsimi itibarıyla bazı ülkelerde satışa sunulacak. Aracın Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.